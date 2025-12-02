Prepare el bolsillo porque la factura del gas natural sube; el precio de la tarifa incrementó 27% para diciembre

El 1 de diciembre no solo marcó el inicio del año del gas natural en Colombia. También abrió la puerta a un fuerte ajuste en los precios de los contratos vigentes, con incrementos que golpean de frente a casi todos los sectores. El profesor Sergio Cabrales, investigador y consultor minero-energético, explicó por qué el salto era inevitable y cómo este reacomodo contractual terminará afectando las tarifas que pagan los usuarios. Siga leyendo: Ecopetrol sube en 14% su oferta de gas natural para el 2026, pero la subida de precios y escasez siguen en Colombia

Saltos de hasta 55%: qué sectores recibieron el mayor impacto

Cabrales señala que la recomposición contractual disparó los precios promedio ponderados del gas en diciembre. “La entrada en vigencia de los nuevos contratos a partir del 1 de diciembre elevó significativamente los precios promedio ponderados en la mayoría de los sectores”, precisa el investigador. Con base en los datos de la Bolsa Mercantil de Colombia, los sectores con ajustes más fuertes fueron el gas natural vehicular (GNV), con un alza del 55%, el incremento más alto del mes; el sector industrial, con un ascenso del 28,3%, consecuencia de contratos más costosos que reemplazaron a los que vencieron en noviembre. También el residencial: +14%, comercial: +11% y petroquímico: +12,5%, todos alineados con la tendencia al alza en los precios contractuales. Mientras que refinería presentó una caída de 0,6%, el único segmento con una leve reducción. Esta variación no es menor. “El vencimiento de contratos baratos el 30 de noviembre empujó los precios hacia arriba de manera inmediata”, explica Cabrales. Entérese: Precio del gas natural vehicular arrancó diciembre con alza del 30%, ¿en qué parte del país hay incrementos?

El salto del 27% en el precio promedio del gas en Colombia, por qué ocurrió

El mercado esperaba el ajuste. Lo que sorprendió fue la magnitud. De acuerdo con los datos de la Bolsa Mercantil, el precio promedio ponderado de los contratos pasó de US$7,15 a US$9,08 por millón de BTU, un salto del 27,1% en un solo día, del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Esto obedece a la creciente dependencia del gas importado, cuyo costo es más alto y funciona como techo implícito para los precios nacionales. “La convergencia del precio del gas colombiano hacia niveles cercanos al costo de importación es coherente con un mercado en el que el gas importado funciona como precio tope implícito para la producción nacional”, detalla el experto. Es decir, el precio de importación refleja un mercado donde cada vez es más difícil cubrir la demanda con producción local accesible. “Si la tendencia sigue, gran parte de la industria, el comercio y el sector energético terminarán pagando precios de paridad de importación”, advierte. Puede conocer: “Hace un año Colombia importaba el 4% del gas, ahora importa el 20%”: presidenta de Naturgas Y la fórmula para moderar estos incrementos, estima Cabrales, es recuperar la autosuficiencia mediante nuevos desarrollos, como el proyecto Sirius, y un aumento sostenido de la producción tanto convencional como no convencional.

Cómo se trasladan los aumentos a las tarifas de los usuarios