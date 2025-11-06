Un aumento del salario mínimo por encima del 11% alejaría la inflación de la meta del Banco de la República

A menos de un mes de que arranquen oficialmente las negociaciones del salario mínimo, el debate ya empezó a encenderse.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró ayer que el Gobierno dejará un salario mínimo cercano a los $1,8 millones con el auxilio de transporte incluido, casi el doble del que había al inicio del mandato.
El jefe de la cartera del Interior hizo sus cálculos sumando el sueldo base, que este año está en $1,42 millones, con el auxilio de $200.000, para un total de $1,62 millones. Por lo que se intuye que Benedetti espera un alza de 11% para el otro año.
Puede leer más: Ministro Benedetti prevé que el salario mínimo suba a $1,8 millones, ¿qué dicen analistas y sindicatos?