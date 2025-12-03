Lo que debe saber sobre el aumento del gas en Antioquia: ¿para quiénes subirá y desde cuándo?

Hay buenas noticias para los conductores de Antioquia: el Gas Natural Vehicular (GNV) no subió este mes, aun cuando en varias regiones del país sí lo hizo. Valle del Cauca, Yopal, Bogotá y la Costa presentan alzas entre el 28% y el 35%, mientras que el territorio paisa mantendrá su precio en $3.990 –por metro cúbico–; no obstante, para el sector residencial otra será la historia, ya que vería incrementos entre el 20% y 25%. Empresas Públicas de Medellín (EPM) le indicó a EL COLOMBIANO las razones para no aumentar el valor del GNV: “lo estamos soportando con algunos contratos de precios muy competitivos que vienen de años anteriores y se mantienen durante el año 2026”. La compañía estima que las tarifas puedan mantenerse al menos por los próximos dos años. “Seguimos gestionando los contratos a mediano plazo para este demás segmentos atendidos por EPM”.

Gobierno alista medidas para contener las tarifas del gas en el país. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

De hecho, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, lo había anticipado en conversación con este medio, enviando un mensaje de calma para los usuarios: “El primero de diciembre no va a subir el gas natural vehicular en Antioquia, y además van a tener garantía de suministro durante todo 2026. EPM ya contrató el gas que se requiere”, aseguró. Por eso insistió en que, pese a la discusión nacional sobre posibles escasez o la necesidad de importar, “los paisas pueden tener tranquilidad: van a encontrar siempre GNV en las estaciones, si nada extraordinario sucede”. Le puede interesar: Hogares de Antioquia y Eje Cafetero pagarán hasta 25% más por la factura de gas desde febrero de 2026, confirma Naturgas

Gas residencial sí subirá

El panorama cambia cuando se habla de tarifas residenciales. Aunque la presidenta de Naturgas expresó que en 2026 no habrá incrementos superiores a la inflación a nivel nacional, advirtió que Antioquia y el Eje Cafetero serán la excepción debido a la renovación de contratos de suministro: “los contratos de gas que abastecían estas zonas vencieron el 30 de noviembre y los nuevos acuerdos se firmaron a precios más altos que en años anteriores”. Por esta razón, los usuarios residenciales verán subidas entre 20% y 25%, que comenzarán a reflejarse en las facturas de febrero de 2026. Lo anterior, porque el precio del gas se actualiza en enero y se factura al ciclo siguiente.

Y es que el incremento en algunas tarifas se da en un contexto más amplio y retador. En los últimos cinco años, la oferta promedio de gas en el país fue de 1.074 GBTUD, con una tendencia descendente que ha elevado la dependencia del gas importado, que ya representa hasta el 20% de la demanda abastecida. Las reservas probadas tampoco dan alivio: cayeron un 13% en 2024 frente a 2023 y acumulan una reducción del 57% desde 2014. Aunque los recursos contingentes han crecido 86%, su desarrollo enfrenta barreras ambientales, sociales y económicas. Lea más: “Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a contingencias”: Naturgas

Salto de un 27,1% en la factura

Según el investigador minero-energético Sergio Cabrales, la difícil coyuntura disparó los precios promedio ponderados en el país: el GNV subió 55% a nivel nacional, el gas para la industria 28,3%, para el sector residencial 14%, el comercial 11% y el petroquímico 12,5%, mientras que refinería tuvo una ligera caída de 0,6%. Ese nuevo marco produjo un salto del 27,1% en un solo día, del 30 de noviembre al 1° de diciembre, cuando el promedio ponderado de los contratos pasó de US$7,15 a US$9,08 por millón de BTU. Para Cabrales, si esta tendencia se mantiene, cada vez más sectores terminarán pagando precios cercanos a los de importación. Entre tanto, en un mensaje dirigido a los usuarios, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el Gobierno activará un paquete de medidas urgentes para evitar especulación en el mercado del gas y para asegurar precios justos. “Queremos enviar un mensaje de tranquilidad. Hay molécula, hay gas, y vamos a llegar al mercado esencial, incluyendo el gas natural vehicular. Estamos próximos a publicar un decreto para estabilizar los precios. No vamos a permitir que estas circunstancias lleven a la especulación en contra de los usuarios, sobre todo de los más vulnerables”, afirmó el jefe de la cartera. Estas medidas, las cuales, aseguró Palma, son “20 acciones inmediatas y estructurales”, serán presentadas hoy en una reunión con el gestor del mercado, con participación de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos. El ministro añadió: “tomaremos decisiones de política pública pensando siempre en los más pobres, en los más vulnerables, en los pequeños negocios, en los taxistas, a quienes de paso quiero enviarles un mensaje también de tranquilidad de que obviamente desde el gobierno del cambio estamos comprometidos con protegerlos”. Conozca también: ¿Por qué Antioquia fue la única región donde no subió este mes el gas natural vehicular?

Así se cubrirá demanda de gas en 2026