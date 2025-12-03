Lo que debe saber sobre el aumento del gas en Antioquia: ¿para quiénes subirá y desde cuándo?

Hay buenas noticias para los conductores de Antioquia: el Gas Natural Vehicular (GNV) no subió este mes, aun cuando en varias regiones del país sí lo hizo. Valle del Cauca, Yopal, Bogotá y la Costa presentan alzas entre el 28% y el 35%, mientras que el territorio paisa mantendrá su precio en $3.990 –por metro cúbico–; no obstante, para el sector residencial otra será la historia, ya que vería incrementos entre el 20% y 25%.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) le indicó a EL COLOMBIANO las razones para no aumentar el valor del GNV: “lo estamos soportando con algunos contratos de precios muy competitivos que vienen de años anteriores y se mantienen durante el año 2026”. La compañía estima que las tarifas puedan mantenerse al menos por los próximos dos años. “Seguimos gestionando los contratos a mediano plazo para este demás segmentos atendidos por EPM”.