Tutelas contra la Nueva EPS en Medellín han subido 116% en 2025, según la Personería

La Personería Distrital de Medellín ha encendido nuevamente las alarmas sobre la crítica situación que padece la atención en salud de los afiliados a la Nueva EPS en la capital de Antioquia.
De acuerdo con un boletín emitido este 23 de octubre, la Personería reiteró la alerta institucional debido a las fallas graves y sistemáticas que comprometen el derecho fundamental a la salud de miles de usuarios en Medellín.
La preocupación se centra en el impacto financiero que la aseguradora, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, está generando en la red prestadora de servicios. Según la información recopilada por la Personería, la cartera pendiente de pago de la Nueva EPS con la Red Pública Distrital asciende aproximadamente a $9.518.905.034 (con corte a junio de 2025).