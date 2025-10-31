Aumentan en Medellín casos de violencia en los que se valen de los hijos para agredir a las madres

La violencia vicaria es una de las expresiones más dolorosas del control y la dominación hacia las mujeres. FOTO: GETTY

En 2025 y sin que el año haya terminado, ya se han atendido el doble de casos de violencia vicaria en Medellín que en 2024. Este es un tipo específico de agresión que se caracteriza por utilizar a los hijos para amenazar, controlar o hacer sufrir a las madres.

Hablando en cifras concretas, este dato quiere decir que el año pasado oficialmente se registraron 22 reportes en tanto que en el presente período van ya 47 episodios en los cuales se precisó la atención de la Secretaría de las Mujeres para acompañar a las víctimas, y eso que se supone que existe un fuerte subregistro debido a que esa manera de violencia que todavía no cuenta con reconocimiento legal pleno.

El dato fue puesto en común en la quinta sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres 2025, un espacio al que asistieron más de 30 representantes de entidades y en el que hubo consenso en cuanto a la necesidad de tener una respuesta articulada entre los distintos componentes del sistema de protección, justicia y salud. De este hacen parte organismos de control, Fiscalía, ICBF, Policía Metropolitana y organizaciones de mujeres.