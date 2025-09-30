Así fue el autogol de Richard Ríos en la derrota de Benfica en la Champions

Su equipo, como visitante en Stamford Bridge, perdió 1-0 debido a un autogol suyo ante el Chelsea en duelo correspondiente a la segunda jornada de la liguilla de la Champions League, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresó a dicho escenario.

En cuestión de segundos, el centrocampista antioqueño, habitual convocado y titular en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, pasó de los elogios a las críticas.

Richard Ríos vivió este martes su momento más difícil desde que arribó a Europa para representar al Benfica de Portugal.

El exentrenador de los Blues vio cómo los suyos se inclinaban por un solitario gol, anotado contra su portería por Richard Ríos, al minuto 19, que empujó involuntariamente hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejando Garnacho.

Mourinho, que ha entrenado en dos ocasiones al Chelsea, ganó tres Premier League con el club londinense y un total de siete títulos, transformando al club en uno de los más potentes de Europa.

“Una derrota siempre es una derrota, pero siento que puede ser un punto de inicio para nosotros, hicimos un partido sólido”, comentó ‘Mou’, quien mantuvo en campo al jugador paisa 77 minutos. Lo reemplazó Leandro Barreiro.

Esta es la segunda derrota del club luso en la fase principal de la Champions. Venía de perder 3-2 contra el FK Qarabağ Agdam, de los también colombianos Kevin Medina y Camilo Durán.

En la siguiente fecha por Champions, Benfica, tercero en la Liga de Portugal, se medirá como visitante a Newcastle, el 21 de octubre a las 2:00 p.m.