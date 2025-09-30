x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así fue el autogol de Richard Ríos en la derrota de Benfica en la Champions

Richard Ríos es objeto de críticas luego del autogol que propinó la derrota del Benfica ante Chelsea por la segunda fecha de la Champions League. ¿Qué sigue para el equipo portugués en este certamen?

  • Richard Ríos, de 25 años, no contó con suerte este martes en Champions y con su autogol Benfica ya suma dos derrotas en la Champions. FOTO: AFP
    Richard Ríos, de 25 años, no contó con suerte este martes en Champions y con su autogol Benfica ya suma dos derrotas en la Champions. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 59 minutos
bookmark

Richard Ríos vivió este martes su momento más difícil desde que arribó a Europa para representar al Benfica de Portugal.

En cuestión de segundos, el centrocampista antioqueño, habitual convocado y titular en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, pasó de los elogios a las críticas.

Lea: Luis Díaz y Dávinson Sánchez celebraron en Champions; Richard Ríos hizo autogol

Su equipo, como visitante en Stamford Bridge, perdió 1-0 debido a un autogol suyo ante el Chelsea en duelo correspondiente a la segunda jornada de la liguilla de la Champions League, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresó a dicho escenario.

El exentrenador de los Blues vio cómo los suyos se inclinaban por un solitario gol, anotado contra su portería por Richard Ríos, al minuto 19, que empujó involuntariamente hacia el fondo de la red un centro raso del argentino Alejando Garnacho.

Mourinho, que ha entrenado en dos ocasiones al Chelsea, ganó tres Premier League con el club londinense y un total de siete títulos, transformando al club en uno de los más potentes de Europa.

“Una derrota siempre es una derrota, pero siento que puede ser un punto de inicio para nosotros, hicimos un partido sólido”, comentó ‘Mou’, quien mantuvo en campo al jugador paisa 77 minutos. Lo reemplazó Leandro Barreiro.

Esta es la segunda derrota del club luso en la fase principal de la Champions. Venía de perder 3-2 contra el FK Qarabağ Agdam, de los también colombianos Kevin Medina y Camilo Durán.

En la siguiente fecha por Champions, Benfica, tercero en la Liga de Portugal, se medirá como visitante a Newcastle, el 21 de octubre a las 2:00 p.m.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida