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Atención: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe

Luego de días de búsqueda, los equipos de rescate lograron llegar a la zona.

  • En la avioneta viajaban cinco personas: el piloto Mehmet Cankaya y cuatro profesionales de la salud identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Redes sociales
    En la avioneta viajaban cinco personas: el piloto Mehmet Cankaya y cuatro profesionales de la salud identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Redes sociales
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 33 minutos
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Hace pocos minutos las autoridades confirmaron el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.

De acuerdo con la información entregada, todos los ocupantes de la aeronave fueron encontrados sin vida. La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado que publicó el mandatario, anunció que: “Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”.

Y agregó un mensaje de condolencias para las familias de los ocupantes que fallecieron tras el accidente de la aeronave:Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia”.

Desde el domingo, tras la pérdida de contacto con la aeronave, se iniciaron las labores de búsqueda para dar con el paradero de las personas que viajaban en ella.

Las víctimas fueron el piloto Mehmet Cankaya y cuatro profesionales de la salud: Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

Noticia en desarrollo...

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