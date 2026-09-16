Atención: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe

Hace pocos minutos las autoridades confirmaron el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.

De acuerdo con la información entregada, todos los ocupantes de la aeronave fueron encontrados sin vida. La información fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.

A través de un comunicado que publicó el mandatario, anunció que: “Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”.

Y agregó un mensaje de condolencias para las familias de los ocupantes que fallecieron tras el accidente de la aeronave: “Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia”.