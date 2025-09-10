Autoridades detuvieron a sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk en la universidad de Utah, EE. UU.

Las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk después del mortal ataque armado en una universidad de Estados Unidos, informó este miércoles el jefe del FBI, Kash Patel.
“El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora detenido. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI”, escribió Patel en la red X, donde prometió “actualizaciones cuando estén disponibles”.
