Arranca recolección de firmas para referendo contra Constituyente de Petro

La decisión de la Registraduría habilita formalmente el inicio de la recolección de apoyos ciudadanos en todo el país. El comité fue presentado por los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, quienes representan esta propuesta impulsada desde la campaña presidencial de Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla.

La Registraduría Nacional dio luz verde oficialmente al comité promotor que recogerá firmas para frenar una eventual Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, denominada “Referendo por la Estabilidad Constitucional 2026-2034”, pretende llevar a las urnas una consulta para que los colombianos decidan si están o no de acuerdo con modificar la Constitución mediante ese mecanismo.

El proyecto ha sido bautizado por algunos sectores políticos como la “anticonstituyente”, en medio de las tensiones que ha generado la posibilidad de promover una nueva Asamblea Constituyente desde sectores afines al petrismo. Incluso, el candidato presidencial Iván Cepeda no se ha desmarcado completamente de esa posibilidad.

En el documento expedido por la Registraduría se señala que la propuesta cumplió con las exigencias legales necesarias para avanzar en el proceso de participación ciudadana.

“Declarar que la solicitud para el referendo constitucional aprobatorio denominada por el comité promotor: ‘Referendo por la estabilidad constitucional 2026-2034’ cumple con los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, dice la resolución emitida por la entidad electoral.

Con este aval, los promotores podrán comenzar la recolección de firmas necesarias para que el referendo continúe su trámite constitucional y eventualmente pueda ser sometido a votación popular.

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“Lo que hicimos fue inscribir un comité promotor en defensa de la Constitución. “Proponemos que la Constitución de 1991 no sea sometida a asambleas constituyentes hasta el 6 de agosto de 2034”, dijo a El Colombiano Edna Bonilla.

Según ella, la propuesta plantea una única pregunta para los ciudadanos: “¿quiere proteger su Constitución?”.

Insistió en que la iniciativa no busca eliminar de manera definitiva la posibilidad de una constituyente, sino establecer una limitación temporal. “No es una medida permanente, es por ocho años. Un tiempo suficiente para que ningún gobierno, sea del color que sea, pueda reemplazarla mediante una asamblea hecha a su medida. No es contra nadie, es a favor de todos”, señaló.

Bonilla explicó que el comité tendrá seis meses para recolectar más de dos millones de firmas válidas. Después de esa etapa, el Congreso deberá pronunciarse sobre la convocatoria del referendo y posteriormente, la Corte Constitucional revisará el proceso antes de que llegue a las urnas.

“Tenemos seis meses. Necesitamos más de dos millones de colombianos firmando para proteger la Constitución”, sostuvo.

Finalmente, detalló que el referendo tendría un umbral alto de participación para poder ser aprobado. “Con las firmas y su validación, el Congreso deberá pronunciarse; antes de la votación, la Corte Constitucional revisará el proceso, y finalmente el país votará. Para que el referendo sea aprobado, se requiere la participación de más de 10 millones de colombianos y que la mayoría vote por el ‘sí’”, concluyó.