x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Jueza avaló principio de oportunidad para Olmedo López por corrupción de la UNGRD

El principio de oportunidad fue solicitado por la defensa del exdirector de la entidad y había sido negado dos veces.

  • El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López. FOTO: Colprensa
    El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 43 minutos
bookmark

El Juzgado 57 de garantías avaló este viernes el principio de oportunidad solicitado por la defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López, dentro del proceso que se le sigue por el escándalo de corrupción en esa entidad.

El acuerdo buscaba cobijar a López de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Además, con esta decisión, la justicia aprueba todas las pruebas entregadas por López, quien ha rendido más de 21 declaraciones y entregó una matriz que involucra a 27 altos funcionarios y congresistas, señalados de participar en el entramado de corrupción que desvió dineros públicos.

Hace un par de semanas, la justicia le había negó esa posibilidad, lo que puso en riesgo la colaboración de López en el caso que compromete a por lo menos 26 personas, entre congresistas, exministros y empresarios.

El exdirector se comprometió a delatar a otros involucrados, pagar una multa superior a 724 millones de pesos y ejecutar un paquete de medidas de reparación simbólica y material dirigidas a comunidades de La Guajira, algunas de las cuales ya han generado debate público.

Lea aquí: Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, fueron llamados a juicio por escándalo de la UNGRD

Inicialmente, la diligencia estaba fijada para el martes 26 de agosto; sin embargo, el juzgado decidió aplazarla para este viernes por razones personales de la jueza.

José Luis Moreno, abogado de López, celebró la decisión y aseguró que se trata de un paso histórico en la lucha contra la corrupción en el país.

“Olmedo López no huyó, no cayó, no negó (...), aportó pruebas técnicas y documentales. Devolvió al Estado 724 millones de pesos, pidió perdón al país. Gracias a su colaboración hoy existen 27 líneas de investigación abiertas, imputaciones contra congresistas y funcionarios, y un camino claro para que la verdad prevalezca sobre la impunidad”, sostuvo el abogado defensor.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida