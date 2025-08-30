Jueza avaló principio de oportunidad para Olmedo López por corrupción de la UNGRD

El Juzgado 57 de garantías avaló este viernes el principio de oportunidad solicitado por la defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López, dentro del proceso que se le sigue por el escándalo de corrupción en esa entidad.

El acuerdo buscaba cobijar a López de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Además, con esta decisión, la justicia aprueba todas las pruebas entregadas por López, quien ha rendido más de 21 declaraciones y entregó una matriz que involucra a 27 altos funcionarios y congresistas, señalados de participar en el entramado de corrupción que desvió dineros públicos.