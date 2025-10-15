Solo una sanción a menor de edad: así avanza el proceso penal por la muerte de Miguel Uribe

Una sanción en reclusorio juvenil, dos acusaciones formales y cuatro medidas de aseguramiento conforman el balance de las autoridades al transcurrir cuatro meses del fatal atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El avance más reciente dentro del expediente en curso fue el escrito de acusación radicado por la Fiscalía contra Katerine Andrea Martínez Martínez (“Gabriela”), la mujer de 19 años que transportó la pistola homicida y participó en la logística del ataque, perpetrado el 7 de junio de 2025 en un parque del barrio Modelia, en Bogotá.

El ente acusador dejó en firme la acusación por cargos agravados de homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir.

La joven, que está detenida desde el pasado 14 de junio, ha cooperado con información sobre los demás implicados, razón por la cual podría llegar a un acuerdo judicial en el futuro próximo. Mientras tanto, está en prisión, a la espera de la audiencia de preparación para el juicio oral.

A principios de octubre también se radicó el escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, señalado de participar en la logística del ataque, cumpliendo la función de transportador, por un ofrecimiento de $5 millones de pesos.