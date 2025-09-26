¿Ya se lo vio? Nuevo tráiler de la próxima película de Avatar, le explicamos cómo va la saga

Si hay un proyecto ambicioso en el cine actualmente es este: Avatar, las cinco películas de ciencia ficción creadas por James Cameron que recrea el universo de Pandora, hábitat de los Na’vi, una luna que contiene un material muy valioso para los seres humanos.
La saga de Cameron va por su tercera película que se llama Avatar: fuego y cenizas, que se estrenará el próximo 18 de diciembre y que acaba de lanzar un nuevo tráiler.