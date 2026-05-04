Video | El impactante programa de 60 Minutes sobre las aves de Colombia, el país con más especies del mundo

60 Minutes, considerado uno de los más exitosos en la historia de la televisión, emitió este domingo un reportaje sobre cómo, a pesar de las consecuencias y víctimas que han dejado, en Colombia décadas de conflicto armado contribuyeron a preservar los hábitats de aves.

El equipo del show producido por CBS viajó al Parque Nacional Natural Tatamá, el cual está ubicado entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda y tiene más de 43.000 hectáreas que son el hogar de diversas especies de fauna y flora.

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Este parque alberga al menos 536 especies y es por eso que en 2005 fue declarado como Área Importante para la Conservación de las Aves, lo que lo convierte en uno de los mejores destinos nacionales para hacer observación.

Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo: cuenta con cerca de 1.966 especies registradas, es decir, alrededor del 20% de todas las que existen en el planeta.

La tangara azuleja, el mosquero pechicanelo y la estrella de garganta púrpura son solo algunas de las aves que registraron los periodistas en su visita a este lugar, la cual realizaron junto Diego Calderón Franco, el biólogo de la Universidad de Antioquia considerado como uno de los mayores expertos en aves del país y que, como dato extra, fue quien se encargó de llevar el cantar de los pájaros a la serie Cien años de soledad.