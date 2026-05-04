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Video | El impactante programa de 60 Minutes sobre las aves de Colombia, el país con más especies del mundo

El show del canal estadounidense CBS viajó al país para contar varias historias alrededor de la conservación de especies y el conflicto armado. Una de ellas es la del biólogo Diego Calderón Franco, quien fue secuestrado por las Farc y después de su liberación comenzó a realizar experiencias de observación.

  • Este es el colibrí sietecolores, una de las especies que filmó el equipo de 60 Minutes. FOTO: Captura de pantalla 60 Minutes.
    Este es el colibrí sietecolores, una de las especies que filmó el equipo de 60 Minutes. FOTO: Captura de pantalla 60 Minutes.
El Colombiano
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hace 1 hora
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60 Minutes, considerado uno de los más exitosos en la historia de la televisión, emitió este domingo un reportaje sobre cómo, a pesar de las consecuencias y víctimas que han dejado, en Colombia décadas de conflicto armado contribuyeron a preservar los hábitats de aves.

El equipo del show producido por CBS viajó al Parque Nacional Natural Tatamá, el cual está ubicado entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda y tiene más de 43.000 hectáreas que son el hogar de diversas especies de fauna y flora.

Lea: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP

Este parque alberga al menos 536 especies y es por eso que en 2005 fue declarado como Área Importante para la Conservación de las Aves, lo que lo convierte en uno de los mejores destinos nacionales para hacer observación.

Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo: cuenta con cerca de 1.966 especies registradas, es decir, alrededor del 20% de todas las que existen en el planeta.

La tangara azuleja, el mosquero pechicanelo y la estrella de garganta púrpura son solo algunas de las aves que registraron los periodistas en su visita a este lugar, la cual realizaron junto Diego Calderón Franco, el biólogo de la Universidad de Antioquia considerado como uno de los mayores expertos en aves del país y que, como dato extra, fue quien se encargó de llevar el cantar de los pájaros a la serie Cien años de soledad.

En el programa, Calderón habla sobre cómo el conflicto armado ha hecho que especies de aves sigan sin ser descubiertas. “Debido a nuestro pasado turbulento, aún hoy, por ejemplo, en Colombia, al observar esa cordillera aislada, se puede encontrar una nueva especie de ave para la ciencia”, le dijo el experto a 60 Minutes.

Según la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas y su Registro Único de Víctimas, entre 1985 y 2021 hubo más de nueve millones de víctimas del conflicto. El biólogo fue una de ellas: en 2004, cuando aún era estudiante de la Universidad de Antioquia, fue secuestrado por las extintas Farc junto a dos compañeros cuando estaban en una expedición.

Finalmente fueron liberados y tres años después comenzó a hacer excursiones para observar aves. Una de sus paradas es Montezuma Rain Forest Ecolodge, un alojamiento con enfoque sostenible que queda a puertas del Tatamá y que pertenece a Michelle Tapasco, quien también es víctima del conflicto armado.

Lea también: Nueve formas en que los animales han sido instrumentalizados por el conflicto armado en Colombia

60 Minutes también contó la historia de la iniciativa que Calderón puso en marcha tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. El experto decidió capacitar a los excombatientes en temas de observación y turismo sostenible.

“Nos olvidamos por completo de quiénes éramos. No estaban pensando: ‘Ah, este es el tipo que secuestramos hace 15 años’. Los pájaros te conectan mucho. Y creo que por eso tienen este poder curativo”, contó sobre la experiencia.

Uno de ellos es Marcos Guevara, quien ahora es fotógrafo de aves y que aprendió sobre ellas gracias a los talleres que ha brindado Diego en la última década. “La observación de aves se convirtió en una puerta de entrada para nosotros, no solo a la conservación y preservación, sino también como una forma de generar ingresos”, aseguró en el programa.

Siga leyendo: Diego Calderón Franco, el biólogo que llevó el canto de las aves a Macondo

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Colombia tiene tantas especies de aves?
Colombia tiene cerca de 1.966 especies de aves gracias a su ubicación geográfica, la variedad de ecosistemas y la presencia de selvas, montañas y costas. Esta diversidad lo convierte en uno de los países más ricos en biodiversidad del planeta.
¿Qué es el Parque Nacional Natural Tatamá?
Es un área protegida ubicada entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con más de 43.000 hectáreas. Alberga más de 500 especies y es un punto clave para la observación de aves en Colombia.
¿Quién es Diego Calderón Franco y qué papel tuvo en el reportaje 60 Minutes?
Es un biólogo colombiano experto en aves que acompañó al equipo de 60 Minutes. Ha trabajado en expediciones científicas y también fue víctima del conflicto armado tras haber sido secuestrado en 2004.
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