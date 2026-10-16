Aves migratorias llegan al Valle de Aburrá: cuáles puede ver y qué hacer si encuentra una

Los bosques, las quebradas, los humedales y las zonas verdes del Valle de Aburrá se convierten por estos días en lugares de paso para visitantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia: las aves migratorias.
Durante la migración boreal, numerosas especies que se reproducen en Norteamérica se desplazan hacia regiones más cálidas y encuentran en este territorio espacios para descansar, alimentarse y continuar su viaje.
Aunque muchas veces pasan inadvertidas entre las actividades cotidianas de la ciudad, estas aves forman parte de un fenómeno natural que conecta ecosistemas de diferentes países.
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Su presencia también resalta la importancia de conservar los espacios naturales y los árboles que les proporcionan refugio y alimento a lo largo de sus desplazamientos.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá invitó a la ciudadanía a reconocer estos visitantes, observarlos sin perturbarlos y contribuir a su protección.