Avianca permite cambiar vuelos gratis tras fallas en el aeropuerto El Dorado

La Aeronáutica Civil informó sobre una falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control (CGAC) del Aeropuerto Internacional El Dorado, situación que ha generado mayores tiempos de espera para los aviones en tierra.
El inconveniente también produjo ajustes en la operación de Avianca, con afectaciones que se han reflejado en demoras de vuelos y, en algunos casos, cancelaciones.
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La situación está siendo manejada por la Aerocivil, mientras la operación aérea se ajusta a las condiciones generadas por la falla en el sistema de visualización.