Avianca permite cambiar vuelos gratis tras fallas en el aeropuerto El Dorado

La Aeronáutica Civil informó sobre una falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control (CGAC) del Aeropuerto Internacional El Dorado, situación que ha generado mayores tiempos de espera para los aviones en tierra. El inconveniente también produjo ajustes en la operación de Avianca, con afectaciones que se han reflejado en demoras de vuelos y, en algunos casos, cancelaciones. Consulte: Avianca emitió alerta por llamadas fraudulentas para exigir cobros a sus usuarios La situación está siendo manejada por la Aerocivil, mientras la operación aérea se ajusta a las condiciones generadas por la falla en el sistema de visualización.

¿Qué opción ofrece Avianca a los pasajeros afectados?

Para proteger los planes de viaje de sus clientes, Avianca activó una alternativa de cambio de itinerario sin costo para determinados pasajeros con vuelos nacionales en Colombia. La opción aplica a viajeros que tenían vuelos confirmados para el 31 de agosto, con fecha de viaje entre las 12:30 p. m. y las 11:59 p. m.

Los pasajeros que cumplan con estas condiciones pueden modificar su itinerario hasta 15 días después de la fecha original de su vuelo, sin pagar por el cambio. El trámite puede realizarse a través de la página web de Avianca o mediante su Contact Center.

¿Qué recomienda Avianca a los viajeros?

Ante las afectaciones en la operación, Avianca recomienda a los pasajeros consultar previamente el estado de su vuelo en la página web de la compañía o mediante su aplicación. La aerolínea también aconseja realizar el proceso de check-in con anticipación y llegar al aeropuerto con suficiente tiempo antes de la salida programada. Estas medidas buscan que los viajeros puedan anticipar posibles cambios en sus vuelos y reducir inconvenientes durante su desplazamiento por El Dorado. Entérese: Avianca movilizó en dos días más de 150 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados del sismo Avianca reiteró su compromiso con el cuidado de sus clientes y agradeció la comprensión de los viajeros frente a una situación que, según la información entregada por la compañía, está siendo manejada por la Aeronáutica Civil. La falla en el sistema de visualización del Centro de Control del Aeropuerto Internacional El Dorado ha obligado a realizar ajustes en la operación, con impactos sobre los tiempos de espera de las aeronaves y algunos vuelos de la aerolínea. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Le puede gustar: La “clínica” de los aviones y 800 empresas: el millonario ecosistema que despega alrededor del aeropuerto de Rionegro

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