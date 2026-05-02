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Avianca lanza plan de contingencia para pasajeros afectados por cierre de Spirit: “Serán reubicados en nuestros vuelos sin cobro”

La aerolínea activó un plan de contingencia para apoyar a los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines, ofreciendo reubicación en sus vuelos, aunque sujeta a disponibilidad.

  • La aerolínea Avianca se ofreció a reubicar los pasajeros de Spirit Airlines tras anuncio de cierre de operaciones. FOTOS: Colprensa - AFP
    La aerolínea Avianca se ofreció a reubicar los pasajeros de Spirit Airlines tras anuncio de cierre de operaciones. FOTOS: Colprensa - AFP
Diario La República
hace 1 hora
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La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines comunicó en las últimas horas el cierre definitivo de sus operaciones, poniendo fin a más de tres décadas de actividad en la industria aeronáutica. Después de 34 años en el mercado, la compañía comunicó la cancelación inmediata de todos sus vuelos, así como la suspensión de sus canales de atención al cliente, marcando un desenlace abrupto que ha tomado por sorpresa a miles de pasajeros.

En su comunicado oficial, la empresa señaló que los usuarios con tiquetes vigentes podrán iniciar procesos de reembolso por los vuelos no utilizados. Sin embargo, dejó claro que no ofrecerá ningún tipo de asistencia para la reubicación en otras aerolíneas, lo que ha generado una situación compleja para viajeros que se encuentran en tránsito o con itinerarios próximos, especialmente en medio de una temporada de alta movilidad.

En contexto: Spirit Airlines anuncia cierre de operaciones y cancela todos sus vuelos tras fracaso financiero

El presidente Donald Trump afirmó haber entregado una propuesta final para rescatar a Spirit Aviation Holdings Inc., pero que solo procedería si se trataba de un buen acuerdo para el gobierno estadounidense. Estos comentarios ensombrecen el futuro de cualquier rescate, mientras la aerolínea de bajo coste sienta las bases para cesar sus operaciones.

Spirit, afectada por el reciente aumento del precio del combustible, había estado en conversaciones con el gobierno estadounidense para obtener financiación de rescate, pero esas conversaciones se estancaron en los últimos días. Mientras tanto, la aerolínea se está quedando cada vez más sin efectivo, según fuentes cercanas al asunto que pidieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de la información.

El declive de la aerolínea no es reciente. Sus dificultades financieras comenzaron a hacerse evidentes desde 2019, cuando enfrentó una crisis que debilitó su estructura operativa. Esta situación se intensificó en 2020 con la irrupción de la pandemia, que golpeó con fuerza a toda la industria aérea global y llevó a la compañía a registrar pérdidas de gran magnitud. A pesar de múltiples intentos por sostenerse a flote, incluyendo iniciativas de reestructuración y búsqueda de financiamiento, ninguno logró revertir la tendencia negativa.

El cierre de operaciones tendrá un impacto significativo en el ámbito laboral, ya que cerca de 17.000 empleados se verán afectados por la decisión. Durante años, Spirit se posicionó como un referente en el modelo de bajo costo en Estados Unidos, caracterizado por ofrecer tarifas base económicas complementadas con cargos adicionales por servicios como equipaje, selección de asiento y otros beneficios.

Comunicado de Avianca

Frente a este panorama, la aerolínea Avianca anunció la implementación de un plan de contingencia con el objetivo de reducir las afectaciones a los pasajeros. La compañía colombiana informó que pondrá a disposición su red de rutas y la capacidad disponible en sus vuelos para facilitar la continuidad de los viajes de quienes se vieron perjudicados por la cancelación de operaciones de Spirit.

Como parte de esta estrategia, Avianca permitirá que los pasajeros que ya hayan utilizado su vuelo de ida con Spirit y cuenten con un tiquete de regreso puedan acceder a un retorno sin costo en la tarifa aérea. Para ello, los usuarios deberán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo programado o, como máximo, un día antes, y solicitar la reubicación en vuelos operados por Avianca. Este proceso estará sujeto a la disponibilidad de asientos y se gestionará por orden de llegada.

La medida aplica exclusivamente para tiquetes con fechas de viaje comprendidas entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, los cuales estarán sujetos a verificación por parte de la aerolínea. Es importante tener en cuenta que, aunque se exonere el costo de la tarifa aérea, los pasajeros deberán asumir otros cargos adicionales, como impuestos, tasas aeroportuarias, contribuciones y costos administrativos, conforme a la normativa vigente.

Finalmente, Avianca hizo un llamado a las autoridades regulatorias del sector aéreo, subrayando la necesidad de una intervención oportuna en casos de aerolíneas con dificultades financieras. Según la compañía, una supervisión más estricta permitiría evitar situaciones como la de Spirit Airlines, protegiendo así la confianza de los usuarios y la estabilidad del mercado aeronáutico.

Además, tanto American Airlines Group Inc. como United Airlines Holdings Inc. han declarado en comunicados que están preparadas para ayudar a los clientes y empleados de Spirit que puedan quedar varados si la aerolínea cierra sus puertas.

Siga leyendo: Estados Unidos compró flota propia de aviones para deportar inmigrantes, según The Washington Post

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