Avianca suspende venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre tras fallas globales en aviones de Airbus: esta es la razón

El mundo de la aviación atraviesa una crisis ya que Airbus notificó este viernes 28 de noviembre que una parte significativa de su familia de aviones A320, uno de los modelos de fuselaje estrecho más usados en rutas de corta y media distancia, requiere una actualización urgente de software. La orden implica que los aviones involucrados deberán permanecer en tierra tan pronto lleguen a sus bases de mantenimiento, hasta que se ejecuten las correcciones exigidas. El golpe para Colombia es inmediato. Por ejemplo, el 70% de la flota de Avianca está en la lista de aeronaves afectadas, que tiene en total 130 aeronaves. “Las afectaciones se empiezan a ver desde este momento, los clientes van a recibir comunicación directa sobre las opciones de alivios”, precisó Avianca. Puede leer: Avianca reprograma vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de Estados Unidos

Impacto directo en Avianca: ventas cerradas y 10 días de operaciones alteradas

Aunque la aerolínea comenzó desde hoy mismo a trabajar en las modificaciones solicitadas por el fabricante, las disrupciones operativas serán inevitables durante los próximos 10 días. Para contener el impacto, Avianca cerró ventas para vuelos con fecha de viaje hasta el 8 de diciembre, incluso, “una decisión poco común, pero necesaria para reorganizar su oferta y reacomodar pasajeros en la capacidad disponible”, aclaró la aerolínea. La compañía confirmó que notificará directamente a los viajeros afectados y les explicará las alternativas para ajustar sus planes de viaje. El mensaje central de la aerolínea es proteger la seguridad de pasajeros y tripulaciones es la prioridad, y por ello realizará las modificaciones “lo antes posible” para retomar operaciones normales y reducir afectaciones. Puede conocer: Falla global de Microsoft Azure afecta a Avianca y otras instituciones en Colombia

Aeronaves de Avianca.

El origen del problema: radiación solar y fallos en controles de vuelo