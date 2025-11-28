Avianca suspende venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre tras fallas globales en aviones de Airbus: esta es la razón

El mundo de la aviación atraviesa una crisis ya que Airbus notificó este viernes 28 de noviembre que una parte significativa de su familia de aviones A320, uno de los modelos de fuselaje estrecho más usados en rutas de corta y media distancia, requiere una actualización urgente de software.
La orden implica que los aviones involucrados deberán permanecer en tierra tan pronto lleguen a sus bases de mantenimiento, hasta que se ejecuten las correcciones exigidas.
El golpe para Colombia es inmediato. Por ejemplo, el 70% de la flota de Avianca está en la lista de aeronaves afectadas, que tiene en total 130 aeronaves.
“Las afectaciones se empiezan a ver desde este momento, los clientes van a recibir comunicación directa sobre las opciones de alivios”, precisó Avianca.
