Video | Susto en vuelo que cubría la ruta Popayán–Bogotá y tuvo que aterrizar de forma preventiva en Cali: esta fue la razón

Los pasajeros fueron trasladados a otra aeronave para continuar su viaje hacia Bogotá, y ninguna persona resultó afectada.

    Un avión de Avianca aterrizó de manera preventiva en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. FOTOS: Capturas de video
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 12 minutos
Un avión de la aerolínea Avianca realizó un aterrizaje preventivo hacia las 12:10 p.m. de este lunes, cuando cubría la ruta Popayán–Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo luego de que la aeronave, correspondiente al vuelo AV4892, impactara con un ave al momento en que se dirigía al Aeropuerto Internacional El Dorado.

EL COLOMBIANO conoció que uno de los motores resultó afectado tras el choque con el ave, por lo que la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje preventivo sin inconvenientes en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Los pasajeros fueron reacomodados en otro avión para que pudieran continuar con sus planes de viaje hacia Bogotá.

Lea también: Atención: avioneta en la que viajaban funcionarios de la Registraduría se accidentó y no hay sobrevivientes

En casos de aterrizajes preventivos, que se diferencian de los aterrizajes de emergencia, los pilotos junto con el control de tráfico aéreo priorizan desviar la aeronave hacia el aeropuerto más cercano y adecuado para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Avianca hizo un llamado a las autoridades aeronáuticas para reforzar las estrategias de mitigación de la presencia de aves en los aeropuertos del país, sus alrededores y las trayectorias de aproximación y salida de los vuelos.

“Avianca invita a que se establezcan mesas de trabajo entre autoridades, concesionarios y otros grupos de interés, para orientar acciones en los aeropuertos con mayores indicadores. Ante cualquier caso de impacto con aves, Avianca activa de inmediato sus protocolos de seguridad, evalúa la aeronave y mantiene informados a los pasajeros sobre las medidas adoptadas para continuar el viaje de forma segura, lo que puede implicar ajustes operacionales y de itinerario”, se lee en un comunicado.

La aerolínea señaló que el objetivo es evitar incidentes similares, que si bien no dejaron personas afectadas, sí representaron un riesgo para los pasajeros y la tripulación.

En Colombia, la Aeronáutica Civil como autoridad regula, supervisa y exige el cumplimiento de medidas de seguridad operacional en todos los aeropuertos del país.

Siga leyendo: El cierre del gobierno de EE. UU. pone el tráfico aéreo al borde del caos, ¿se afectarán los vuelos desde y hacia Colombia?

Utilidad para la vida