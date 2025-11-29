x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe

Se hará una reunión para monitorear la logística necesaria para la actualización del software y la efectividad de los canales de información.

  Aviones Airbus 319, 320 y 321 necesitarán actualización de software. FOTO: Cortesía
    Aviones Airbus 319, 320 y 321 necesitarán actualización de software. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 26 minutos
bookmark

La Superintendencia de Transporte ha desplegado un protocolo urgente de atención para los usuarios afectados por la decisión de Avianca de inmovilizar temporalmente una parte significativa de su flota, debido a una instrucción emitida por el fabricante de aeronaves relacionada con la necesidad de realizar una actualización inmediata de software en los equipos de la familia A320.

Esta situación generó la suspensión de múltiples vuelos y la restricción en la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre del presente año.

Por este motivo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, se pronunció a través de su cuenta en X para informar sobre la instalación de un Puesto de Mando Unificado, con participación del Ministerio, la Aerocivil, Avianca y otras aerolíneas, con el fin de coordinar acciones que permitan atender la contingencia de Airbus, que en Colombia implicará la actualización de software en aproximadamente 130 aeronaves Airbus 319, 320 y 321.

”He solicitado a Avianca redoblar las medidas de atención a los pasajeros para ofrecer alternativas. También habrá acciones de colaboración entre aerolíneas y techo tarifario que evite alzas del costo de tiquetes. Mañana tendremos reuniones de seguimiento a través del PMU, especialmente para monitorear la logística necesaria para la actualización del software y la efectividad de los canales de información y atención a las personas afectadas”, escribió la ministra.

