Compra de Colombia a la sueca Saab: ¿qué son los offsets y cuánto habría costado cada avión Gripen?

Colombia concretó uno de los negocios más grandes del país en materia de defensa con la compañía sueca Saab, significando así un acuerdo entre Estado-empresa. El contrato, firmado el 14 de noviembre, mantiene en reserva gran parte de su contenido, puesto que hasta ahora se conoce el valor del pedido y los compromisos de compensación industrial (offsets). Esta falta de información ha generado especulaciones y cierta desconfianza hacia el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que se trate de la adquisición de 17 aviones de combate Gripen E/F.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a un comunicado de Saab en el que confirmaba la integración con Colombia a través de la compra de estas aeronaves. Según el documento, el pedido tuvo un valor de €3,1 mil millones (aproximadamente 17,36 billones COP al cambio de hoy). También se mencionan los offsets, que son obligaciones de compensación industrial y tecnológica que Saab debe cumplir en “beneficio” de Colombia.