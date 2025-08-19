Mujer herida en avioneta accidentada en Medellín salió de estado crítico

La mujer de 61 años que resultó herida el pasado viernes tras el choque de una avioneta en Medellín salió de estado crítico.
El nuevo parte médico fue entregado durante la mañana de este lunes por la Clínica CES, desde donde se señaló que la mujer permanece bajo observación médica y que su cuadro todavía sigue siendo delicado.
El accidente de la avioneta ocurrió durante la tarde del pasado viernes 15 de agosto, cuando hacia las 3:25 p.m. una aeronave se precipitó sobre un parque ubicado cerca al estadio Atanasio Girardot, en inmediaciones de la carrera 72 con la calle 47.