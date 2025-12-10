Avioneta chocó con un carro durante aterrizaje de emergencia en autopista de Florida

El accidente ocurrió la noche del lunes, cuando una aeronave Beechcraft 55 perdió potencia en ambos motores mientras sobrevolaba la zona e intentó descender de emergencia sobre los carriles sur de la I-95 , a la altura de Cocoa. Durante la maniobra, la avioneta impactó un Toyota Camry modelo 2023.

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en plena autopista Interestatal 95, en el condado de Brevard, Florida, y colisionó contra un vehículo en movimiento, dejando a una mujer herida levemente, informaron las autoridades.

Testigos describieron escenas de pánico tras el impacto. “De repente, la rueda delantera golpeó el carro y todo se vino abajo: chispas, escombros por todas partes”, relató James Coffey.

La conductora del automóvil, una mujer de 57 años, logró salir por sus propios medios pese a quedar cubierta de fragmentos de vidrio. Fue trasladada a un hospital cercano con lesiones menores. El piloto y el pasajero de la aeronave, ambos de 27 años, resultaron ilesos.

Lea también: En pueblo de Antioquia ya hay 24.000 metros cuadrados más libres de minas antipersonal

Bernard Wigley y su esposa Annie, una enfermera que se encontraba cerca del lugar, brindaron los primeros auxilios. “Ella estaba aturdida. Pensó que la había chocado un camión, no un avión”, relató Annie.

Las autoridades destacaron que el hecho no dejó víctimas mortales y subrayaron que, por pocos segundos, el episodio pudo haber terminado en una tragedia mayor.