Avioneta tipo ambulancia se accidentó rumbo a Mitú; fue hallada cerca a una comunidad indígena

Una avioneta tipo ambulancia fue hallada cerca a una comunidad indígena en Mitú, departamento de Vaupés, Así lo confirmó la Aeronáutica Civil mediante un comunicado.

La avioneta de la empresa SAE con matrícula HK-1833 fue hallada este domingo, 24 de agosto, cerca a la comunidad indígena de Belén de Inambú, en el Amazonas colombiano. Todos los ocupantes habrían fallecido.

Dentro de las víctimas mortales estarían el médico Javier Gómez, el piloto Jorge Moreno, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante aún sin identificar. La Dirección Nacional de Bomberos confirmó la atención del siniestro en el lugar.