Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Atención: avioneta en la que viajaban funcionarios de la Registraduría se accidentó en su traslado hacia Mitú, Vaupés

En la aeronave viajaban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés. Viajaban para apoyar inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de corregimientos en Mitú.

  • Una avioneta se accidentó cuando cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. FOTO: Registraduría Nacional
El Colombiano
hace 6 minutos
bookmark

Una avioneta HK 641 de Nativa Air se accidentó este lunes mientras cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú, según informó la Registraduría Nacional a través de una publicación de X.

La entidad explicó que en la misma viajaban funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés, Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú.

Espere ampliación...

