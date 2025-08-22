Trabajo estable: Avista Colombia tiene más de 50 oportunidades de empleo en atención al cliente, ventas y mercadeo

Si se encontraba esperando una oportunidad de empleo en una empresa con trayectora y que le apuesta al talento nacional, le llegó porque Avista Colombia, compañía especializada en soluciones financieras de libranza para pensionados, tiene más de 50 oportunidades laborales en el país, en áreas como atención al cliente, ventas, mercadotecnia y publicidad.
La empresa ofrece contratos a término fijo y, según la vacante, la posibilidad de trabajar en modalidad híbrida, lo que amplía las opciones para quienes buscan mayor flexibilidad laboral.
Le puede interesar: Más de 55.000 ofertas laborales bajo contrato por obra o labor: estos son los sectores que más buscan talento