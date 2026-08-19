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Chocó pide no cancelar viajes para ver ballenas: temporada movería US$30 millones en el turismo del Pacífico

La temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano se extiende entre julio y octubre, con la llegada de 8.000 ballenas jorobadas y más de 30.000 turistas a destinos del litoral. En el Valle del Cauca, la proyección supera los 290.000 visitantes.

  • Según Anato, destinos como Nuquí, Bahía Solano y los Parques Naturales Utría, Gorgona y Uramba Bahía Málaga están entre los principales lugares para vivir esta experiencia. Foto: Julio César Herrera
    Según Anato, destinos como Nuquí, Bahía Solano y los Parques Naturales Utría, Gorgona y Uramba Bahía Málaga están entre los principales lugares para vivir esta experiencia. Foto: Julio César Herrera
  • Los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, cifra que representó un crecimiento de 5,7% frente al año anterior.. Foto: Julio César Herrera
    Los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, cifra que representó un crecimiento de 5,7% frente al año anterior.. Foto: Julio César Herrera
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 9 minutos
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Cerca de 8.000 ballenas jorobadas llegan cada año al Pacífico colombiano durante una de las migraciones naturales más importantes del planeta. El fenómeno, que se extiende entre julio y octubre, atrae a turistas nacionales y extranjeros y representa una fuente de ingresos para comunidades, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, artesanos y pequeños empresarios.

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Por esta razón, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pidió a los turistas mantener sus viajes y no cancelar sus reservas tras el terremoto del 10 de agosto, al destacar que la temporada de avistamiento de ballenas es clave para las familias que dependen del turismo. Para este año, se esperan más de 30.000 visitantes.

“Si tenía programación, reserva en la temporada de ballenas, no lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”, expresó Córdoba en declaraciones citadas por la revista Semana.

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La gobernadora explicó que Nuquí, Bahía Solano y Juradó no resultaron afectados de la misma manera que otros municipios del Chocó por el movimiento sísmico. Según señaló, en estos destinos la infraestructura hotelera y los aeropuertos están funcionando con normalidad.

Turismo de ballenas mueve la economía del Pacífico

La temporada de ballenas genera un efecto directo sobre otros sectores de la economía regional. Entre julio y octubre aumenta la demanda de alojamiento, transporte, gastronomía, comercio y servicios turísticos en Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño.

En el Valle del Cauca, las proyecciones son aún mayores al considerar el movimiento turístico general asociado con la temporada. Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del departamento, destacó que esperan para este año “más de 290.000 visitantes. Un 4% más que el año anterior, con unos ingresos económicos alrededor de US$30 millones”.

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Según el Sistema de Información Turística (Situr), del total de visitantes proyectados, 47% corresponde a turistas nacionales, 46% a viajeros provenientes del Valle del Cauca y 7% a visitantes internacionales.

En Buenaventura, se proyecta que la ocupación hotelera promedio alcance el 45% durante la temporada. Esta dinámica contribuye a fortalecer la actividad económica local y a consolidar al Pacífico colombiano como un destino de naturaleza, gastronomía y cultura.

Nuquí, Bahía Solano y parques naturales, principales lugares

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), destinos como Nuquí, Bahía Solano y los Parques Nacionales Naturales Utría, Gorgona y Uramba Bahía Málaga están entre los principales lugares para vivir esta experiencia.

En 2025, Nuquí y Bahía Solano registraron conjuntamente poco más de 280 entradas de visitantes extranjeros, un incremento de 35% frente a 2024.

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A su vez, los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, cifra que representó un crecimiento de 5,7% frente al año anterior.

La concentración de visitantes durante la temporada de ballenas es especialmente relevante. Entre julio y octubre, ambos parques acumularon 9.317 visitas, equivalentes al 63% de todo su movimiento anual.

Paseos en lancha también impulsan la economía local

El impacto económico del avistamiento no se limita a los hoteles y restaurantes. El transporte marítimo es otro de los sectores que recibe una mayor demanda durante la temporada.

Los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, cifra que representó un crecimiento de 5,7% frente al año anterior.. Foto: Julio César Herrera
Los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, cifra que representó un crecimiento de 5,7% frente al año anterior.. Foto: Julio César Herrera

Los recorridos en lancha tienen tarifas aproximadas de entre $60.000 y $100.000 por persona, recursos que benefician directamente a lancheros, operadores turísticos y guías locales.

A esto se suma el gasto de los visitantes en restaurantes, establecimientos comerciales, artesanías y pequeños proveedores de servicios, creando una cadena económica alrededor del turismo de naturaleza.

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Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, destacó que la actividad permite combinar la conservación ambiental con oportunidades económicas para las comunidades.

“Esta experiencia permite mostrar la riqueza natural de Colombia y, al mismo tiempo, generar oportunidades para las comunidades de los destinos”, señaló.

La dirigente agregó que las agencias de viajes cumplen un papel fundamental al integrar servicios, orientar a los viajeros y promover una visita responsable, segura y articulada con prestadores formales.

El recorrido de las ballenas jorobadas

Entre julio y octubre, las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde las aguas australes hasta las costas colombianas. El trayecto puede alcanzar aproximadamente 8.500 kilómetros.

Los cetáceos llegan a las aguas del Pacífico en busca de condiciones favorables para reproducirse, dar a luz y cuidar a sus crías. Su llegada coincide con el invierno del hemisferio sur, cuando buscan aguas más cálidas, con temperaturas cercanas a los 28 °C, promedio que registra el mar del Pacífico colombiano durante esta época.

Aunque los primeros ejemplares suelen llegar desde julio, agosto y septiembre concentran el mayor número de ballenas. Durante esos meses, la probabilidad de realizar un avistamiento exitoso alcanza aproximadamente el 90%.

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El espectáculo se desarrolla a lo largo de los 1.300 kilómetros de costa del Pacífico colombiano, con escenarios principales en Buenaventura, Bahía Málaga, Juanchaco y Ladrilleros, en Valle del Cauca; Bahía Solano y Nuquí, en Chocó; Guapi e Isla Gorgona, en Cauca; y Tumaco, en Nariño.

Reglas para el avistamiento responsable de ballenas en Colombia

El aumento esperado de visitantes también plantea el desafío de garantizar que la actividad turística sea compatible con la conservación de los ecosistemas marinos.

El Ministerio de Ambiente, en articulación con la Dirección General Marítima (Dimar), el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, estableció una serie de regulaciones y recomendaciones para el avistamiento responsable de ballenas en las costas colombianas.

“Estas guías generan toda una serie de recomendaciones a nivel de cómo proceder en los acercamientos, distancias requeridas para avistamiento, actividad turística asociada, números de embarcaciones que pueden estar alrededor de una ballena en determinado momento y otras condiciones asociadas a temas de seguridad”, explicó Gustavo Lara, profesional de la Dirección de Asuntos Marinos y Costeros del Ministerio de Ambiente.

Para reducir el impacto sobre los animales y garantizar una experiencia segura, se establece una permanencia máxima de 30 minutos cuando hay una sola embarcación en el área de avistamiento y de 15 minutos cuando participan varias. Además, se permite un máximo de tres embarcaciones de manera simultánea alrededor de una ballena.

El MinAmbiente recomienda un máximo de dos jornadas diarias por embarcación, una en la mañana y otra en la tarde. Las actividades deben desarrollarse con luz natural adecuada y contar con un intervalo mínimo de tres horas entre jornadas, con el propósito de reducir la presión sobre los cetáceos.

Asimismo, la observación debe realizarse respetando el orden de llegada de las embarcaciones y manteniendo las condiciones establecidas para el acercamiento.

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Como parte de las medidas de control, vigilancia y comunicación, todas las embarcaciones deben reportar por radio VHF Base Marino, canal 16, tanto el zarpe como el arribo a la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Buenaventura.

Los prestadores de servicios turísticos también tienen la obligación de informar a la autoridad ambiental competente sobre cualquier comportamiento o actividad que pueda poner en riesgo la biodiversidad.

Colombia, además, mantiene su compromiso con la conservación de estas especies a través de su participación en organismos y acuerdos internacionales, entre ellos la Comisión Ballenera Internacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

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