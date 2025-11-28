¡Awoo! Colaboración entre Ryan Castro y Jumbo rompe récord en venta de chocolatinas con más de 1,2 millones de unidades

Ryan Castro está pasando por el mejor momento de su carrera artística: tras anunciar su primera presentación en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, el próximo 25 abril de 2026, hizo sold out en cuestión de minutos, y ahora, se dio a conocer que su colaboración con Jumbo fue todo un éxito, pues se vendieron más de 1,2 millones de chocolatinas, anunció la empresa.

Esta edición especial estuvo disponible en tiendas y supermercados de todo el país y, según confirmó Chocolates Jumbo, ya está completamente agotada. La compañía reportó que todas las unidades se vendieron en cuestión de días, impulsadas por el alcance del artista y la expectativa que generó su lanzamiento.

Desde el equipo de Ryan Castro explicaron que la Jumbo Ryan Castro Romantik Style nació como un homenaje a la esencia del cantante, su conexión con el barrio y la estética que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del género urbano en Colombia. Añadieron que esta colaboración representa uno de los hitos comerciales más importantes para un artista colombiano en los últimos años, no solo por el volumen de ventas, sino por la manera en que su imagen logró movilizar a una comunidad de seguidores en torno a un producto de consumo masivo.