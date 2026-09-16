Esta es la empresa colombiana que se alió con OpenAI para acelerar la adopción de inteligencia artificial

La inteligencia artificial empieza a pasar de las pruebas y demostraciones a los procesos cotidianos de las empresas. En medio de esa transición, Axiacore, compañía colombiana con cerca de dos décadas de experiencia en ingeniería de software, fue incorporada al programa global de socios de OpenAI, firma creadora de ChatGPT.
La compañía se presenta como la primera y única empresa colombiana con la categoría de Socio Selecto de OpenAI, una condición que le permitirá acceder a recursos, capacitación técnica y acompañamiento para desarrollar e integrar soluciones basadas en inteligencia artificial para organizaciones de Colombia y otros mercados de Latinoamérica.
El movimiento ocurre en un momento en el que las empresas de la región avanzan en la adopción de herramientas de IA, pero todavía enfrentan una dificultad: pasar de experimentar con estas tecnologías a incorporarlas de manera efectiva en sus operaciones.
Para Camilo Nova, CEO de Axiacore, buena parte del reto empresarial está precisamente en identificar qué procesos pueden beneficiarse de la inteligencia artificial y cómo convertir esas oportunidades en herramientas que funcionen de manera estable dentro de las compañías.
“Muchas empresas no saben qué hacer con la IA. Entienden que es una tecnología que tienen que conocer y aprovechar, pero no tienen claro por dónde empezar ni cómo llevarla a sus procesos”, afirmó Nova.
Según el ejecutivo, el trabajo de la compañía está orientado a acompañar a las organizaciones en esa transición, desde la identificación de problemas que pueden resolverse mediante IA hasta la implementación de soluciones dentro de sus procesos.
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