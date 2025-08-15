x

ONG noruega crea plataforma digital de logística humanitaria para atender a víctimas del conflicto en Colombia

El proyecto cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y también beneficiará a los damnificados de desastres ambientales.

    La plataforma de ayuda humanitaria busca facilitar el apoyo a los damnificados y desplazados por el conflicto. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 31 minutos
La ONG extranjera Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que en Colombia apoya a las víctimas de la violencia y desastres naturales, creó una plataforma de internet para facilitar el acceso a las ayudas humanitarias necesarias para atender emergencias.

Se trata de Elsah (Estrategia Logística Sobre Ayuda Humanitaria), la cual es patrocinada por la Unión Europea y cuenta con el apoyo de la Federación Luterana Mundial y Hulo.

“Elsah es una innovadora plataforma digital que busca optimizar los procesos logísticos y fortalecer la respuesta humanitaria en Colombia. Con esta plataforma pretendemos impulsar cambios para que las operaciones humanitarias sean más eficientes y confiables”, declaró Michelle Loor, jefa de Soporte de NRC.

En la plataforma están integradas las solicitudes de atención humanitaria y las entidades que actúan como proveedoras, lo que agilizará tanto el acceso a contratos como la búsqueda de los implementos necesarios para atender a los damnificados (agua, colchonetas, comida, medicinas, etc.).

Según un comunicado de NRC, lo que motivó la creación de esta estrategia es la grave crisis humanitaria que atraviesa Colombia en la actualidad.

“En el 2025 se ha registrado en promedio un desplazamiento masivo cada tres días en Colombia y más de 500 personas se han confinado diariamente como consecuencia del conflicto armado en el país, de acuerdo con Naciones Unidas”, recalcó la entidad extranjera.

Y en palabras de Michelle Loor, “la comunidad humanitaria lleva varios años reconociendo la urgente necesidad de fortalecer sus plataformas logísticas. Gracias a la financiación de la ayuda humanitaria de la Unión Europea podemos afirmar que tenemos en Elsah una oportunidad gratuita en nuestras manos. Invito a todos los actores humanitarios y proveedores de servicios a acceder a Elsah y unirse a esta nueva comunidad para salvar vidas”.

