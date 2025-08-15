ONG noruega crea plataforma digital de logística humanitaria para atender a víctimas del conflicto en Colombia

La ONG extranjera Consejo Noruego para Refugiados (NRC), que en Colombia apoya a las víctimas de la violencia y desastres naturales, creó una plataforma de internet para facilitar el acceso a las ayudas humanitarias necesarias para atender emergencias.

Se trata de Elsah (Estrategia Logística Sobre Ayuda Humanitaria), la cual es patrocinada por la Unión Europea y cuenta con el apoyo de la Federación Luterana Mundial y Hulo.

“Elsah es una innovadora plataforma digital que busca optimizar los procesos logísticos y fortalecer la respuesta humanitaria en Colombia. Con esta plataforma pretendemos impulsar cambios para que las operaciones humanitarias sean más eficientes y confiables”, declaró Michelle Loor, jefa de Soporte de NRC.