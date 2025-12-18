Los mejores del freestyle en español se enfrentan este jueves en Colombia en la FMS World Series 2025

Este jueves se celebra en Bogotá la cuarta jornada de la FMS World Series, la Superliga del Freestyle que pondrá a batallar a los mejores improvisadores de Hispanoamérica. Será una jornada definitiva, el paso previo a la final, que será en Chile el próximo domingo 21. Le puede interesar: Los reyes diciembre: así cambian las tendencias musicales durante el mes de Navidad La jornada tendrá batallas de alto calibre, Chuty vs Lokillo, Gazir vs El Meno, Bnet vs Azcino y más, pues serán en total 10 enfrentamientos. El competidor a vencer es Gazir, que está en el primer puesto de la tabla con 18 puntos. Lo siguen Aczino con 13 y Chuty con 11. Lokillo, representante de Colombia está en el séptimo lugar con 9 puntos. El evento será en el Movistar Arena y se espera que sea apasionante, el freestyle es una guerra de palabras e ingenio, y los competidores lo están dejando todo en cada batalla y la gente no se quiere perder nada. En la jornada tres, que tuvo lugar en México, la competición alcanzó el mayor promedio de espectadores en directo de toda la temporada con 234.000 dispositivos conectados simultáneamente. La FMS World Series 2025 reúne los más grandes exponentes del freestyle de la actualidad, artistas de diversas generaciones y estilos, entre ellos Azcino, considerado por muchos el mejor de los mejores. EL COLOMBIANO habló con él.

Se ha hablado mucho de su batalla con Asuki, se tocaron temas personales ahí ¿cómo se siente?

“Hay batallas que se van tornando así, que se van tornado turbias, que se ensucian. Eso depende mucho del rapero, y yo la verdad ahora sí que estuve dispuesto a ensuciarme, a luchar y la gente a agradece ese tipo de gestos de nosotros de tocarnos más allá de donde nos lastima. Por lo general, yo trato de no meterme en esos temas, pero cuando pasa, sí ya estamos ahí arriba, no queda de otra que darle frente, y la verdad que la gente se fue muy contenta, la batalla ya llegó a la máxima de reproducciones que tienen esta temporada, superamos el millón de views y se llenó la sala completo, había 17.000 personas, era un momento histórico: Azuki y yo enfrentándonos por primera vez”.

Usted tiene una carrera como rapero más allá del freestyle, el año pasado presentó una colaboración con Xzibit ¿cómo fue eso?

“Ese tema lo grabamos hace un tiempo ahí en Los Ángeles en el estudio de Xzibit, es un tema que significó mucho la verdad, fue una experiencia muy chida y también pudimos grabar con más personas, con Eric Sermon, con Kid Frost, tuvimos una gran experiencia en ese disco que grabamos y que terminamos de estrenar este año”.

¿Cómo se ve a futuro? ¿Quiere seguir en las batallas o dedicarse de lleno a la música?

“Lo he pensado desde hace tiempo, no sé, como desde 2012 o por ahí, pero el freestyle es demasiado parte de mí, y siempre hay cosas que van evolucionando y quiero seguir haciendo parte de la historia. La verdad es que me gusta mucho hacer batallas, hacer freestyle, nunca lo hago sin ganas, ni por compromiso ni por contrato ni nada, realmente me gusta mucho. El día que ya no sienta esta emoción creo que habrá que pensarlo más en serio”.

¿Cómo ve hoy el freestyle? ¿Qué tanto ha cambiado esto desde que empezó hace 20 años?

“En esencia, lo que nos diferencia mucho entre generaciones es cómo llegamos al freestyle. Nosotros lo conocimos por la calle, por estar ahí en muestras de graffiti, de skate, de cosas urbanas y ahí lo ibas conociendo. En cambio, muchas de las nuevas generaciones lo conocieron ya con las batallas que están publicadas, llegan por YouTube, por el trabajo de nosotros y por las grandes competencias, antes no era tan comercial”.

El gran cambio de estos ha sido la audiencia... ¿Cómo es el público de las batallas?

“Sí, claro. Yo lo veo como una evolución natural que pasa cuando algo tiene más alcance, se sale de la zona que lo vio crecer. Muchos compañeros lo ven como algo malo porque piensan que se pierden como valores y la esencia de lo que hacemos, pero yo lo veo bien, para mí significa que estamos llegando más lejos”.

También ha llegado gente como Lokillo, que viene de la trova, que usa mucho el humor ¿qué ha traído él al freestyle?

“Sí, yo batallé en El Salvador, fue una batalla muy buena, me sentí muy bien con él. Es un improvisador muy talentoso. Y creo que el hecho de combinar estas disciplinas enriquece, da un abanico más grande de lo que se puede hacer en una batalla de rap. Al final de cuentas estamos jugando a lo mismo, solo hablando otro idioma. Él en la trova y nosotros en el freestyle. Y está chido también que hay varios freestylers que están haciendo trova, que están haciendo décima, que están haciendo improvisación tradicional. A mí me gusta mucho la improvisación tradicional, la practico de vez en cuando. He estado en contacto con muchos de los grandes exponentes como Alexis Díaz Pimienta, el señor Guillermo Velásquez, mucha gente de muchos países que se dedica a esto, que ya son gente muy mayor y he aprendido mucho de ellos, incluso he tomado clases con algunos de ellos, y le recomiendo a los freestylers que se cultiven y aprendan de la improvisación tradicional porque es conocer también tus orígenes”.

Si el freestyle ha cambiado, como ha cambiado el rap en América Latina ¿cómo lo ve?

“Yo lo que veo y que me gusta mucho es como cada zona traduce lo que está viviendo a su alrededor, tú te das cuenta cuando alguien está hablando de Colombia, y si alguien es de Medellín, si alguien es de Bogotá, cada uno habla de su entorno y sigue manteniendo eso a pesar de los años. En México también se habla de lo que se vive de lo que pasa y eso es lo que más me gusta, la identidad que tiene el rap en cada lugar del mundo. Creo que eso es lo que hace que te sientas tan identificado con lo que dicen los exponentes”.

Las batallas escritas también están ganado mucha audiencia ¿cree que puede crecer tanto como el freestyle?