Azuma Makoto, el artista que cubrió de bromelias la iglesia de El Retiro

El artista botánico japonés Azuma Makoto esta por primera vez en Colombia, como invitado en la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín. Su nombre puede sonar poco conocido para muchos, pero su trabajo le ha dado reconocimiento mundial.
Azuma ha trabajado con marcas de lujo como Dior, Hermés y Dries Van Noten, ha llevado su obra a Cuba, Italia, México, Ucrania, entre otros países alrededor del mundo y la ha exhibido en todas las condiciones posibles: en el espacio, en el desierto, en lo profundo del mar y en condiciones extremas como la congelación. En su visita al país transformó la fachada de la iglesia de El Retiro en una obra monumental en la que utilizó más de 2.500 bromelias. A su paso por Medellín EL COLOMBIANO habló con él.