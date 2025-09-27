Lujos y viajes a Cancún: nuevas pruebas de presunta participación de narcos en asesinato de B-Kin y Regio Clown

Las autoridades siguen encontrando nuevas pruebas sobre el brutal asesinato del reguetonero colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y el DJ mexicano Jorge Luis Herrera, alias ‘Regio Clown’, el pasado 17 de septiembre en Chalco, Estado de México. La teoría de un involucramiento de poderosos narcotraficantes comienza a tomar fuerza. La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que, pese a los mensajes difundidos en redes sociales que sugerían una desaparición, ambos ya habían sido asesinados. Incluso, el presidente Gustavo Petro pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, interceder para encontrarlos con vida. Entérese: Desaparición de Angie Miller: el 23 de septiembre fue reportada como desaparecida, pero el mismo día hay registro de que fue capturada Y es que al principio se pensó que podría ser un secuestro extorsivo, pero ahora la principal hipótesis apunta a que el doble asesinato de B-King y ‘Regio Clown’ fue ordenado por la ‘Familia Michoacana’ como parte de ajustes de cuentas del narcotráfico. En Colombia y México las pesquisas siguen abiertas, mientras familiares exigen justicia y esclarecimiento.

¿Una posible coartada?

Horas después de la desaparición, la modelo venezolana Angie Miller, actriz de contenido para adultos, publicó un mensaje pidiendo ayuda para encontrar a los artistas. Sin embargo, las autoridades sospechan que pudo tratarse de una coartada para encubrir el homicidio. Familiares identificaron inicialmente los cuerpos por sus tatuajes, aunque fue necesaria una prueba de ADN para confirmar la identidad.

De acuerdo con El Tiempo, los artistas viajaron a Ciudad de México para presentarse el 14 de septiembre en la discoteca Electrolab, en el evento “Sin Censura Independence Day”. Dos días después, tenían previsto participar en un concierto privado en Iztapalapa. Le puede gustar: ¿Qué significa “chapulín”? El término usado en mensaje dejado junto a los asesinados B-King y Regio Clown Durante su estadía, mantuvieron comunicación constante con Miller y otra persona, compartiendo su ubicación en tiempo real. En un chat revisado por las autoridades, ‘Regio Clown’ escribió: “Con Mariano y el ‘Comandante’, Sergio lo conoce (...) Desde hoy me cuidaré mucho, no confío en nadie”.

La cuestión es que alias ‘Comandante’ correspondería a un hombre identificado como Cristopher, supuesto funcionario estatal que, según informantes, sirve como enlace entre capos mexicanos y artistas extranjeros contratados para fiestas privadas.

Indagas propiedades y empresas del cantante en Colombia