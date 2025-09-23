x

¿Qué tenía que ver el artista asesinado B King con el narcotraficante alias “Fritanga” del Clan del Golfo?

El asesinato de B King en México reveló su lazo familiar con “Fritanga” del Clan del Golfo, un vínculo que abre nuevas preguntas sobre su carrera artística.

  • El narcotraficante Camilo Torres Martínez (“Fritanga”) y su familiar político Bayron Sánchez Salazar (B King), quien fue asesinado en México. FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA.
    El narcotraficante Camilo Torres Martínez (“Fritanga”) y su familiar político Bayron Sánchez Salazar (B King), quien fue asesinado en México. FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
El brutal asesinato en México del músico colombiano Bayron Sánchez Salazar (B King), y de su acompañante Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown), ha dejado al descubierto una nueva pista, y es la relación del primero con un famoso narcotraficante.

Se trata de Camilo Torres Martínez (“Fritanga”), un exportador de cocaína al servicio del Clan del Golfo, quien fue extraditado a Estados Unidos por conspiración para traficar estupefaciente.

Le puede interesar: Narcos de México buscan reclutar a los exmilitares colombianos

De acuerdo con fuentes cercanas a la situación, B King era sobrino de la esposa del criminal y al parecer recibió su apoyo financiero al inicio de su carrera artística.

Así lo confirmó en una entrevista con el programa televisivo Lo sé todo, en la que afirmó: “Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí. Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací”.

“Fritanga” se hizo popular en Colombia el día de su captura, el 2 de julio de 2012, cuando festejaba su boda con la modelo Diana Lucía Salazar, tía de B King. La pareja organizó una fastuosa parranda en un hotel de la Isla Múcura (Bolívar), a la cual asistieron famosos del mundo de la música, la televisión y la farándula.

En ese lugar fue detenido por la Policía, con fines de extradición, señalado de traficar cocaína para el Clan del Golfo por una ruta que salía de la Costa Atlántica, tenía puntos de acopio en Centroamérica y destino final a EE.UU.

También salió a la luz pública que usaba tres identidades para evadir a la justicia, dado que en 2010 logró que la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría 17 de Bogotá lo declararan muerto de manera fraudulenta. Así cambió de nombre en el sistema y adquirió dos pasaportes diferentes (Anuar Alberto Torres Rodríguez y José Yair Torres Rodríguez), con los que se dedicó a viajar para hacer sus contactos de drogas.

Estuvo preso seis años en Estados Unidos y regresó a Colombia en 2019, a pagar una pena de 21 años y ocho meses de cárcel por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Por el momento se desconoce si “Fritanga” llegó a vincular a B King en alguno de sus negocios ilícitos. Vale la pena aclarar que el músico no tenía cuentas pendientes con la justicia.

B King y DJ Regio Clown fueron raptados el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México, adonde habían viajado para realizar presentaciones artísticas.

Sus cadáveres desmembrados fueron encontrados en un paraje rural del vecino municipio de Cocotitlán, e identificados cinco días después por las autoridades locales. Su muerte es atribuida a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana.

Siga leyendo: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo”

¿Quién era B King, el artista asesinado en México?
B King era un músico colombiano de música urbana que fue asesinado en México junto a DJ Regio Clown, en un ataque atribuido a La Familia Michoacana.
¿Qué relación tenía B King con alias “Fritanga”?
Era sobrino político de “Fritanga” y reconoció públicamente que recibió apoyo familiar en su carrera artística.
¿Está B King vinculado al narcotráfico?
No. Aunque tenía lazo familiar con “Fritanga”, B King no tenía cuentas pendientes con la justicia ni procesos abiertos.
