“Estaba en el lugar equivocado”: nueva hipótesis sobre crimen de B-King y Regio Clown habla de red de distribución tusi en fiestas de élite

Salen a la luz nuevas pistas sobre el brutal asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), quienes fueron hallados con signos de violencia a mitad de una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán.
Este caso ha generado conmoción en toda Latinoamérica, pues también involucra a una joven venezolana identificada como Angélica Yetsey Torrini León, quien en redes sociales se presenta como Angie Miller.