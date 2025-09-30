“Estaba en el lugar equivocado”: nueva hipótesis sobre crimen de B-King y Regio Clown habla de red de distribución tusi en fiestas de élite

Salen a la luz nuevas pistas sobre el brutal asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), quienes fueron hallados con signos de violencia a mitad de una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán. Este caso ha generado conmoción en toda Latinoamérica, pues también involucra a una joven venezolana identificada como Angélica Yetsey Torrini León, quien en redes sociales se presenta como Angie Miller.

Ella acompañaba a los músicos en sus presentaciones y fue capturada el 23 de septiembre a las 8:15 p.m. (hora de México), según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sin embargo, se desconoce si posteriormente fue dejada en libertad, ya que la Fiscalía de ese país también reportó, en la misma fecha, un caso de desaparición con sus datos. Puede leer: Madre de B King, el músico colombiano asesinado en México, habló sobre el caso de su hijo: “Intentan ensuciar su memoria” También aparece el nombre de Juan Camilo Gallego, mánager del cantante B-King, quien aseguró estar escondido, pidiendo asilo político en diferentes países y sin la intención de regresar a Colombia por temor a lo que pueda sucederle. “La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla... tengo mucho miedo, la verdad”, aseveró a W Radio.

Amigos dicen que B-King “estaba en el lugar equivocado”

En Medellín, un amigo de B-King asegura que el artista no era el objetivo de los atacantes, si no que fue víctima colateral de un ajuste de cuentas. Daniel Moreno, conocido como DJ Pimo y amigo de la adolescencia del intérprete, relató en entrevista con El País que todo se trató de una mala coincidencia. “Lo que sabemos es que él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, expresó Moreno, recordando además los inicios de B-King en la música, cuando compartían tarimas con Maluma en colegios y emisoras locales.

El testimonio de su entorno apunta hacia Regio Clown, quien llevaba 4 años viviendo en México y habría estado vínculado a la venta de “tusi”, una droga conocida como cocaina rosa, muy popular en fiestas electrónicas de élite.

El último rastro de B-King y Regio Clown

De acuerdo con versiones no oficiales, Regio Clown habría recibido advertencias de no vender en ciertas zonas de Polanco (Ciudad de México) por ser territorios controlados por organizaciones criminales. La hipótesis de los allegados de B-King es que el ataque fue una represalia contra el DJ, y que el colombiano quedó atrapado en medio de esa disputa.