De la residencia a la vecindad del Chavo: Bad Bunny se convirtió en Quico en Saturday Night Live

Bad Bunny, sin duda, ha sido el artista de la semana en Estados Unidos. Luego de confirmar su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en California, y que desató la furia del trumpismo, ahora el conejo malo se tomó la televisión de ese país con su aparición en el icónico programa Saturday Night Live de la cadena NBC.
El cantante puertorriqueño fue anfitrión del capítulo estreno de la temporada 51 del programa que se transmitió en la noche de este 4 de octubre y de los sketches de comedia en los que participó, uno llamó más la atención de la comunidad latina.