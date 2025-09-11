Bad Bunny confesó la razón de no incluir a EE. UU. en su gira mundial: las redadas migratorias preocuparon al puertorriqueño

El Coliseo de San Juan sigue siendo escenario de la histórica residencia de Bad Bunny, una serie de 30 conciertos consecutivos durante tres fines de semana, donde el artista puertorriqueño de 31 años repasa sus himnos del reguetón y el trap más icónicos, especialmente las canciones de su sexto álbum, Debí tirar más fotos.

En el show de tres horas, Benito Antonio Martínez Ocasio busca darle a su natal Puerto Rico un show digno de exaltar la identidad boricua.

En medio de su exitosa residencia, el artista concedió una entrevista a la reconocida revista inglesa ID, y entre otros temas, despejó una de las incógnitas más sonadas desde que anunció su tour mundial que comenzará el próximo 21 de noviembre.

El puertorriqueño aclaró por qué su nuevo tour no incluyó a Estados Unidos. Bad Bunny explicó que la decisión obedeció a un temor por el endurecimiento de las políticas antimigración en ese país.

“Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces. Todos [los espectáculos] han sido un éxito. He disfrutado conectar con latinos que han estado viviendo en Estados Unidos”, afirmó en la entrevista publicada el pasado miércoles 10 de septiembre.

Sin embargo, agregó que la posibilidad de que el ICE, la agencia de inmigración estadounidense, pudiera estar presente en las inmediaciones de sus conciertos fue un factor determinante.

“Estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, aseguró el artista a la revista.