Bad Bunny y otro escalón en su carrera: se estrenará como protagonista en película dirigida por Residente

Luego de ganar tres Premios Grammy y haber actuado en el entretiempo del Super Bowl LX, el artista puertorriqueño Bad Bunny sumará otro logro en su carrera: protagonizar una película. Benito será dirigido por René Pérez Joglar, más conocido en el mundo artístico como Residente. El artista urbano protagonizará una película que narra la historia y la resistencia de la isla de Puerto Rico. Lea también: J Balvin y Residente se reconcilian: así fue el momento que cerró uno de los mayores choques del género urbano Porto Rico será el nombre de la producción, que además contará con la presencia de Javier Bardem, quien ha estado en las películas Biutiful y Dune; Viggo Mortensen, protagonista de la trilogía de El Señor de los Anillos y Edward Norton, quien ha aparecido en Birdman y Un Completo desconocido.

Según un comunicado de la productora 1868 Studios y el portal Deadline, la película es un drama histórico basado en la vida de José Maldonado Román, un revolucionario de la isla del siglo XIX conocido como Águila Blanca.

El hombre que lideró a un grupo de exconvictos en la resistencia contra los colonizadores representa una etapa importante en la lucha de Puerto Rico contra el dominio de España y luego de Estados Unidos.

El filme contará con una narrativa inspirada en hechos reales y sería una visión crítica de las tensiones y el pasado colonial que ha marcado al territorio puertorriqueño. Su nombre, Porto Rico, hace alusión a como la isla fue denominada oficialmente entre 1900 y 1932, cuando ya estaba bajo el poder de Estados Unidos.

El primer protagónico de Bad Bunny en el cine

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, ya ha aparecido en varios filmes, como Tren bala, Atrapando robando, Rápidos y furiosos 9 y, la más reciente, Happy Gilmore 2, junto a Adam Sandler.

Sin embargo, en ninguna de esas ha sido el protagonista. Residente, director de la película, contó en un comunicado en sus redes sociales las razones por las cuales escogió a su colega y amigo para darle vida al personaje principal de la historia.

Residente dirigirá su primera película. Foto: Colprensa

“A Benito por lanzarse conmigo a hacer su primer rol protagónico porque como le conté a él “yo no estoy buscando a un actor, estoy buscando a alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero””, escribió René, agradeciendo al Conejo Malo por aceptar la invitación.

En la misma publicación, Residente describió su emoción por su primer proyecto como director de cine. “Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos. Poco a poco fui tejiendo este sueño”, destacó.