Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué?

El anuncio de Bad Bunny como estrella del show de medio tiempo del Super Bowl encendió la furia de los trumpistas. Desde un asesor de la Casa Blanca hasta comentaristas deportivos lo llamaron “demoníaco”, mientras la NFL lo celebra como símbolo de la cultura latina en el mayor escenario musical del año.

  • Bad Bunny, superestrella puertorriqueña y ganador de tres premios Grammy, fue elegido por la NFL como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, decisión que desató críticas en sectores trumpistas. FOTO: Colprensa
Agencia AFP
Andrea Lara
hace 9 minutos
La NFL confirmó que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX, el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. La elección del cantante puertorriqueño, una de las figuras más influyentes de la música global, generó entusiasmo entre los fanáticos latinos pero encendió la indignación de sectores afines a Donald Trump.

En contexto: Bad Bunny será el artista encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

El movimiento MAGA (Make America Great Again) criticó que el evento deportivo más visto del planeta tenga como figura estelar a un artista que canta principalmente en español. Sebastian Gorka, asesor del presidente, cuestionó en X: “¿Es la @NFL incapaz de leer la situación?. Otros conservadores, como la expresentadora de ESPN Sage Steele, llegaron a calificar al intérprete de demoníaco.

No es la primera vez que Bad Bunny choca con la derecha estadounidense. El cantante, ganador de tres premios Grammy y activista por los derechos LGBT, había dicho en 2024 que evitaría presentarse en EE. UU. por temor a redadas migratorias en sus conciertos, algo en lo que insistió hace poco, en medio de su residencia en Puerto Rico. También apoyó públicamente a Kamala Harris frente a Trump en las elecciones presidenciales del año pasado.

El propio artista respondió al anuncio con un mensaje de orgullo cultural: “Por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, dijo el propio artista en un comunicado emitido por la NFL sobre su nombramiento para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Nacido en Puerto Rico, territorio estadounidense en el Caribe, Bad Bunny ha hecho de su música en español un símbolo de consumo global.

El Super Bowl, que ha tenido en su escenario a Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen y Prince, contará esta vez con un show completamente protagonizado por el latino más escuchado del mundo. Será la segunda vez que participe en el evento, ya lo hizo en 2020 junto a Shakira y Jennifer López en Miami.

Su presentación sigue a la de Kendrick Lamar en 2025, quien también fue criticado por el movimiento MAGA tras incluir mensajes políticos en su espectáculo.

Entérese: ¡Impresionante! La Residencia de Bad Bunny aportó 0,25% al PIB de Puerto Rico

Utilidad para la vida