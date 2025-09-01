Nacional pierde a seis jugadores y Gandolfi busca soluciones; hay parte de tranquilidad sobre Jorman

Atlético Nacional atraviesa un momento de retos y ajustes en su plantilla, justo cuando se aproxima un tramo decisivo de la temporada. Las bajas confirmadas de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, quienes estarán concentrados con la Selección Colombia para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, se suman a las lesiones recientes de César Haydar y Matheus Uribe. Además, la convocatoria de Simón García a la Selección Sub-20 deja al técnico Javier Gandolfi con la obligación de reorganizar su nómina de cara a los próximos compromisos del equipo verde.

“Nos afecta bastante y habrá que gestionar el grupo de la mejor manera para estos partidos, porque no es fácil”, indicó Gandolfi, recordando cómo una situación similar impactó al equipo en los cuadrangulares de la temporada pasada. La necesidad de equilibrar descanso, rotación y rendimiento se vuelve un desafío que exigirá máxima planificación y lectura del rival.

El primer examen llegará frente a Quindío, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, programada para este miércoles a las 7:45 p.m. Sin embargo, en este duelo, el técnico no deberá preocuparse excesivamente: la serie prácticamente quedó sentenciada con el contundente 4-0 a favor del verde en el partido de ida, disputado en el estadio Atanasio Girardot. Esto permitirá a Gandolfi experimentar con variantes y dar minutos a aquellos jugadores que no han tenido las mismas oportunidades de competir regularmente.

La verdadera prueba será el clásico antioqueño del domingo a las 6:20 p.m. frente al Independiente Medellín. La ausencia de titulares habituales genera incertidumbre, pero también abre una ventana de oro para los jugadores que buscan consolidarse en el primer equipo. En este contexto, las bajas más sensibles son las de Andrés Román y Marino Hinestroza. Por lo general, Chipi Chipi o Luis Marquínez han respondido con solvencia cuando David Ospina no está en el arco, lo que mitiga parcialmente la ausencia del arquero.

Para cubrir la posición de Román, Joan Castro aparece como la primera opción, aunque su rendimiento irregular en los últimos compromisos es un factor a considerar. En cuanto a Marino, las alternativas para reemplazarlo incluyen a Andrés Sarmiento o, en su defecto, Juan Bauzá, ambos jugadores con la posibilidad de asumir la responsabilidad en un partido de alta exigencia.

Por su parte, la situación de César Haydar está cubierta con la presencia de WilliamTesillo, mientras que Juan Manuel Zapata cubre el lugar de Matheus. Estas alternativas permiten a Gandolfi mantener cierta estabilidad en el equipo, aunque con la conciencia de que le queda poco recambio.