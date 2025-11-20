Las bajas que ponen al DIM contra las cuerdas antes del clásico con Nacional

El inicio de los cuadrangulares semifinales no pudo ser más complicado para el Independiente Medellín. La derrota 1-0 frente a Junior dejó heridas en lo anímico y, además, abrió un panorama complicado de cara a la segunda fecha: el clásico ante Atlético Nacional. El equipo rojo no solo enfrentará el duelo sin su técnico Alejandro Restrepo, expulsado tras reclamar una falta sobre Baldomero Perlaza, sino que también tendrá que resolver la ausencia del portero Washington Aguerre, quien recayó en la lesión de su hombro. A esto se suman las bajas de dos jugadores clave: el goleador Francisco Fydriszewski y el volante Halam Loboa, ambos fuera por problemas físicos.

La combinación de estas ausencias pone al DIM en una situación delicada. La defensa, la portería y el ataque sufrirán ajustes obligados, mientras el cuerpo técnico debe encontrar alternativas rápidas para mantener la competitividad del equipo en un momento decisivo del torneo. Con la derrota en Barranquilla y la presión de un clásico en puerta, Medellín se enfrenta a un reto mayúsculo: reponerse del revés en Barranquilla y buscar los tres puntos frente a su máximo rival, a pesar de contar con un plantel incompleto. Cada decisión táctica y cada movimiento en el terreno de juego será determinante, pues el margen de error en los cuadrangulares es mínimo y la obligación de ganar se vuelve más urgente que nunca.