Intento de hurto en fila del Burger Master acabó en balacera con dos heridos en El Poblado, Medellín

En una de las filas de varias cuadras del Burger Master, evento de comida que se realiza en Medellín y otros municipios de Antioquia, ocurrió un intento de atraco que acabó con una balacera. Como resultado, un presunto delincuente y la víctima quedaron lesionados. El intento de hurto dio un giro cuando la víctima, que resultó siendo un policía retirado, estaba armada y respondió.
Los hechos ocurrieron sobre las 7:30 de la noche del pasado miércoles en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 29 con la calle 4 sur, en el barrio Los Naranjos, comuna 14 (El Poblado), cuando cerca de 60 personas estaban haciendo fila en las afueras de un restaurante llamado Bramante.