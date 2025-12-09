En video | Hubo “balacera” de voladores en Remedios, Antioquia, y las autoridades ofrecieron millonaria recompensa

Una “balacera” se registró en una calle del corregimiento Santa Isabel, de Remedios, Nordeste antioqueño. Pero esta “balacera” no fue con uso de armas de fuego, sino con voladores y bengalas, en el que decenas de jóvenes comenzaron a lanzarse estos artefactos explosivos como si se tratara de una guerra y sin medir los riesgos que podrían generar las quemaduras con estos elementos.
Los hechos se registraron durante la jornada del Día de las Velitas, cuando decenas de jóvenes empezaron a usar estos elementos explosivos y se los comenzaron a disparar de lado a lado, emulando a cualquier confrontación entre los grupos armados que azotan a este territorio, aunque algunos lo tomaron como una actividad jocosa.