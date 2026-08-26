Persecución de camioneta que evadió retén en Itagüí terminó con balacera en el Jardín Botánico, en Medellín

Hacer caso omiso a una señal de pare en un retén ubicado en el barrio Simón Bolívar, de Itagüí, dio pie a una balacera y una persecución que terminó en las afueras del Jardín Botánico, en el barrio Brasilia, nororiente de Medellín. En este caso resultó lesionada una persona, quien estaría implicada con el presunto hurto del automotor en el que estaría escapando.
Los hechos comenzaron en la vía principal del barrio de Itagüí sobre las 4:00 de la mañana, cuando los uniformados le pidieron al conductor de la camioneta que se detuviera. Al ver que siguió de largo, a alta velocidad, de inmediato pidieron el apoyo de unidades del cuadrante para que interceptaran el automotor.