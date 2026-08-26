Persecución de camioneta que evadió retén en Itagüí terminó con balacera en el Jardín Botánico, en Medellín

Hacer caso omiso a una señal de pare en un retén ubicado en el barrio Simón Bolívar, de Itagüí, dio pie a una balacera y una persecución que terminó en las afueras del Jardín Botánico, en el barrio Brasilia, nororiente de Medellín. En este caso resultó lesionada una persona, quien estaría implicada con el presunto hurto del automotor en el que estaría escapando. Los hechos comenzaron en la vía principal del barrio de Itagüí sobre las 4:00 de la mañana, cuando los uniformados le pidieron al conductor de la camioneta que se detuviera. Al ver que siguió de largo, a alta velocidad, de inmediato pidieron el apoyo de unidades del cuadrante para que interceptaran el automotor.

En medio de la escapatoria, este vehículo tomó a la avenida Guayabal, posteriormente llegó a la avenida Regional desde La Aguacatala y se metió a Belén por la calle 30. A medida que avanzaba el recorrido, se unían más policías para intentar detener este automotor. Entérese: ¡Pilas! Los robos con escopolamina aumentaron un 89% en Medellín Quiso fugarse por la carrera 76 y seguir hacia los parques de Laureles. Llegó al centro por Exposiciones y finalmente terminó en la comuna 4 (Aranjuez) cuando tomó por los alrededores del Jardín Botánico. En todo este trayecto hubo disparos. Cuando estaba en las afueras del Jardín Botánico, el conductor de esta camioneta perdió el control de manera aparente y colisionó contra uno de los andenes, lo que finalmente llevó a que detuviera su marcha tras más de 25 kilómetros de recorrido. Le puede interesar: Golpe al hurto de celulares en Medellín: Policía y Ejército reforzarán operativos en estas glorietas críticas de Medellín Los uniformados que vieron cómo se produjo el siniestro que detuvo la camioneta, se acercaron a la misma para proceder con la detención de su conductor. Sin embargo, se encontraron con que tenía varias heridas con arma de fuego por la espalda, por lo que debieron trasladarlo de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Su estado de salud es estable.

En medio de la atención médica, las autoridades procedieron con la detención de esta persona, un hombre de 38 años, por el delito de falsedad marcaria, ya que este automotor tendría su placa y documentación falsa. Desde la Policía Metropolitana avanzan en las investigaciones para establecer si este automotor fue hurtado. El procesado tiene antecedentes por el delito de concierto para delinquir (10 de mayo de 2021), falsedad marcaria (8 de abril de 2022 y 10 de mayo de 2021), fraude a resolución judicial (18 de agosto de 2021 y 20 de noviembre de 2020), receptación (23 de abril de 2021), daño en bien ajeno (15 de septiembre de 2020) y lesiones personales (3 de enero de 2020). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes

La persecución se inició porque el conductor desatendió un retén policial y huyó a alta velocidad. Además, durante el recorrido se registraron disparos y posteriormente las autoridades encontraron que el vehículo tenía placa y documentación presuntamente falsas.

La persecución se inició porque el conductor desatendió un retén policial y huyó a alta velocidad. Además, durante el recorrido se registraron disparos y posteriormente las autoridades encontraron que el vehículo tenía placa y documentación presuntamente falsas.

La persecución se inició porque el conductor desatendió un retén policial y huyó a alta velocidad. Además, durante el recorrido se registraron disparos y posteriormente las autoridades encontraron que el vehículo tenía placa y documentación presuntamente falsas.

La persecución se inició porque el conductor desatendió un retén policial y huyó a alta velocidad. Además, durante el recorrido se registraron disparos y posteriormente las autoridades encontraron que el vehículo tenía placa y documentación presuntamente falsas.

La persecución se inició porque el conductor desatendió un retén policial y huyó a alta velocidad. Además, durante el recorrido se registraron disparos y posteriormente las autoridades encontraron que el vehículo tenía placa y documentación presuntamente falsas.