Taxi se volcó en plena balacera por la autopista Sur en Medellín: policías perseguían a conductor desde Rionegro

Una balacera se registró en la tarde de este miércoles en la vía de servicio de la autopista Sur, a la altura de la calle 25, cuando un hombre que manejaba un taxi se enfrentó a la Policía. Los uniformados lo seguían desde Rionegro. Las primeras versiones indican que esta persona le habría disparado al conductor de un vehículo en una estación de servicio en este municipio del Oriente antioqueño.
Los hechos ocurrieron sobre las 4:30 de la tarde de este miércoles, cuando un hombre armado empezó a disparar contra la persona que estaba tanqueando en la vereda Barro Blanco, de Rionegro. Entonces, una de las balas lesionó a uno de los empleados de esta bomba. De inmediato las autoridades reaccionaron y los implicados en este intento de homicidio escaparon, uno en un taxi y otro en una motocicleta.