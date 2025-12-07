El 24 de noviembre pasado, el Clan del Golfo emboscó una patrulla del Ejército en la selva de Dabeiba, Antioquia, asesinando a dos soldados; el 5 de diciembre, de madrugada, los militares mataron a dos miembros de esa organización en un combate registrado en la zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar; y ese mismo día, en horas de la tarde, ambos bandos anunciaron un marco de entendimiento para avanzar en las negociaciones de paz, que incluye tres zonas de ubicación temporal de combatientes.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4