Solidaridad paisa a flor de piel: la Donatón de Medellín recaudó más de $1.200 millones y 36 toneladas de alimentos

Los paisas mostraron que son de corazón grande. Durante este sábado 18 de octubre demostraron su lado más solidario y realizaron sus aportes a la Donatón 2025, organizada por la Alcaldía de Medellín, llevando sus mercados o haciendo sus aportes económicos, los cuales serán destinados a las comunidades con más carencias alimentarias, en el marco de la Alianza Medellín Cero Hambre.
De acuerdo con las cifras entregadas por la Alcaldía de Medellín, durante esta jornada, que se hizo durante todo el sábado en Parques del Río, se lograron recaudar 1.249 millones de pesos, más del doble de lo aportado en la primera edición, que se hizo el año pasado, cuando hubo una donación de 510 millones de pesos.