Exportaciones de banano repuntaron en el primer semestre de 2025

El primer semestre de 2025 ha traído un nuevo aire para el cultivo de banano de exportación en Colombia.

Tras un 2024 marcado por la baja rentabilidad, las afectaciones climáticas, el aumento en los costos de insumos y la limitada participación en instrumentos como el Incentivo al Seguro Agropecuario, hoy las cifras muestran una recuperación significativa, según resaltó la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama).

De enero a junio de este año, Colombia exportó 67,4 millones de cajas de 20 kilos, lo que representa 12,1 millones de cajas más que en el mismo periodo de 2024, lo que equivale a un crecimiento nacional del 22%.

En la región Caribe, los resultados también son positivos: se enviaron al exterior 24,6 millones de cajas, lo que representa un crecimiento del 18%, y una contribución del 36,4% al total nacional.

“Desde Asbama estamos muy satisfechos con este repunte y confiamos en cerrar el año con cifras positivas. Sin embargo, insistimos en la necesidad del acompañamiento del Gobierno Nacional para fortalecer la competitividad del sector, garantizar condiciones de mercado estables y avanzar en la sanidad de los cultivos, factores esenciales para que este crecimiento se sostenga en el tiempo”, manifestó José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de Asbama.

Según este gremio, el acompañamiento del Gobierno es aún más relevante en medio del debate político y arancelario con Estados Unidos, país que se consolidó como el principal destino del banano colombiano.

Durante el primer semestre de 2025 se exportaron hacia este mercado casi 12 millones de cajas, lo que significó un crecimiento del 39% a nivel nacional y del 45% en la región Caribe.

“Para los productores del Magdalena y La Guajira el mercado estadounidense es estratégico, ya que hacia ese país se va cerca del 40% del banano cosechado en la costa norte de Colombia. De ahí la importancia de mantener relaciones diplomáticas estables que aseguren la continuidad de este flujo comercial, vital para la economía y el empleo de la región”, agregó Zúñiga.

Más allá de Estados Unidos, otros mercados europeos mantienen un papel fundamental.