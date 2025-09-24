Francotirador que atacó la sede de migrantes en Texas tenía balas marcadas. ¿Qué decían?

Un detenido murió y otros dos resultaron heridos en un ataque contra un centro de detención de migrantes en Texas, sur de Estados Unidos, por parte de un francotirador que luego se suicidó. “Un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)” en la ciudad de Dallas, detalló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su comunicado. “El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas”, informó el DHS. “Tres detenidos recibieron disparos. Uno falleció y otros dos se encuentran en estado crítico. El tirador fue encontrado [muerto] con una herida de arma de fuego autoinfligida”, agregó.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el ataque ocurrió al mediodía de este miércoles. Tras disparar varias balas contra el centro, el atacante “se suicidó”, precisó. Varios medios identificaron al atacante como Joshua Jahn, un joven estadounidense blanco de 29 años. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que uno de los heridos es ciudadano mexicano. “El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”, escribió el vicepresidente JD Vance en X. Estados Unidos lleva adelante una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del ICE en todo el país que han generado críticas y reclamos de activistas de derechos humanos y políticos de oposición.

Las balas tenían mensajes inscritos

“Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque. Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase ‘ANTI ICE’, dijo el director del FBI en una publicación de X, acompañada de una foto. Patel reconoció que, “afortunadamente, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido”. Por su parte, el agente especial del FBI, Joe Rothrock, declaró en una conferencia de prensa que el tiroteo se estaba investigando como un “acto de violencia dirigida”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que “estos horrendos asesinatos deben servir como una llamada de atención a la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias”. “Comparar el ICE con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias”, agregó. “Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas de izquierda radical, que llaman a desmantelar ICE y tratan a los agentes de ICE de ‘nazis’”, escribió Trump en su red Truth Social. Tanto demócratas como republicanos han pedido moderar el discurso político tras el asesinato este mes del activista conservador Charlie Kirk, de un tiro en el cuello, mientras hablaba en un campus universitario.

Antecedentes de ataques al ICE

ICE es la principal agencia gubernamental responsable de cumplir la promesa de campaña del presidente Trump de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. “Este asesinato no frenará nuestro arresto, detención ni deportación de inmigrantes indocumentados. Trabajaremos con ICE y el Departamento de Policía de Dallas para esclarecer la motivación del asesino”, dijo a su turno el gobernador de Texas y aliado de Trump, Greg Abbott. Después de que las redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles provocaran disturbios y protestas a principios de este año, Trump envió a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina a esta ciudad californiana.