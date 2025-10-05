¡Escalofriante! Escalador Balin Miller transmitió su muerte, tras caída en la montaña El Capitán en Estados Unidos

El joven escalador, Balin Miller, de 23 años, cayó al vacío en un trágico accidente en la montaña de El Capitán, en Estados Unidos, esta semana, mientras cientos de personas veían su ascenso en una transmisión en directo en redes sociales. Miller acababa de completar el pasado miércoles una de las rutas de la famosa pared de granito en el parque Yosemite, en California, cuando bajó haciendo rapel para recuperar sus bolsas de izado que estaban atascadas, detalló en Facebook Tom Evans, un fotógrafo que retrataba la temporada de escalada en la montaña. “Su cuerda no alcanzaba la ubicación de las bolsas por varios metros, pero al parecer él no se dio cuenta. En el descenso, se deslizó más allá del extremo de la cuerda y cayó al vacío”, escribió Evans, quien un par de días antes había fotografiado al escalador.

“Muchos escaladores en la pared vieron la tragedia. Estas cosas ocurren de vez en cuando, pero el dolor nunca desaparece”. “Mi corazón está hecho añicos. No sé como voy a superarlo”, dijo su madre, Jeanine Girard-Moorman, en redes sociales este jueves primero de octubre. Su muerte, tras una caída de cientos de metros de altura, impresionó a los espectadores que seguían la transmisión en vivo en TikTok . “Fue tan traumático. No puedo parar de verlo en mi cabeza”, escribió una usuaria en un hilo en Facebook sobre el trágico accidente. “Estaba en la transmisión y vi su ascenso a la cima y su muerte. Aún me atormenta”, comentó otra persona.