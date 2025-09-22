En vivo | ¿Señal de que no ganará el Balón de Oro? Lamine Yamal fue elegido mejor futbolista joven de 2025

El ambiente en la gala de entrega del Balón de Oro 2025, que entrega la revista France Fotball, ha estado tenso desde la previa al inicio de la reunión. Pocas horas antes del inicio de la gala, se filtró información que decía que el joven futbolista español Lamine Yamal, quien cumplió 18 años a mediados de este año, ganaría el máximo galardón.

El futbolista también lo creía. Sin embargo, en el inicio de la gala se llevó una sorpresa. La figura del Barcelona español recibió el Premio Kopa a mejor futbolista menor de 21 años en el mundo. Fue el primer galardón que entregaron en la noche parisina. El futbolista lo recibió con algo de desazón, pues esperaba no repetir este reconocimiento –lo ganó en 2024–, sino quedarse con el Balón de Oro.

“Muchas gracias por el premio. Es un orgullo estar aquí otra vez. Quiero agradecer al club por estar aquí. No quiero olvidarme de mis compañeros. Espero seguir trabajando y conseguir muchos más”, dijo, con algo de timidez, mientras las cámaras de la transmisión enfocaron a su padre, quien se veía sorprendido.

Noticia en desarrollo...