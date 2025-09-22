x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En vivo | ¿Señal de que no ganará el Balón de Oro? Lamine Yamal fue elegido mejor futbolista joven de 2025

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se realiza este lunes 22 de septiembre del 2025.

    El futbolista español Lamine Yamal, de 18 años, es uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro. FOTO: TOMADA DEL X DE @madrid_total2
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 29 minutos
El ambiente en la gala de entrega del Balón de Oro 2025, que entrega la revista France Fotball, ha estado tenso desde la previa al inicio de la reunión. Pocas horas antes del inicio de la gala, se filtró información que decía que el joven futbolista español Lamine Yamal, quien cumplió 18 años a mediados de este año, ganaría el máximo galardón.

El futbolista también lo creía. Sin embargo, en el inicio de la gala se llevó una sorpresa. La figura del Barcelona español recibió el Premio Kopa a mejor futbolista menor de 21 años en el mundo. Fue el primer galardón que entregaron en la noche parisina. El futbolista lo recibió con algo de desazón, pues esperaba no repetir este reconocimiento –lo ganó en 2024–, sino quedarse con el Balón de Oro.

“Muchas gracias por el premio. Es un orgullo estar aquí otra vez. Quiero agradecer al club por estar aquí. No quiero olvidarme de mis compañeros. Espero seguir trabajando y conseguir muchos más”, dijo, con algo de timidez, mientras las cámaras de la transmisión enfocaron a su padre, quien se veía sorprendido.

Noticia en desarrollo...

